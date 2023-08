Officieel: Bayern haalt met Kane eindelijk vervanger voor Lewandowski in huis

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 10:08 • Wessel Antes • Laatste update: 10:28

Harry Kane is de nieuwe spits van Bayern München, zo bevestigt Der Rekordmeister zaterdagochtend via de officiële kanalen. De dertigjarige Engelsman komt voor een bedrag van maar liefst 100 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Middels bonussen kunnen the Spurs in de nabije toekomst nog eens 20 miljoen euro extra verdienen aan Kane, die voor het eerst in zijn carrière buiten Engeland gaat spelen. Bij Bayern tekent de topscorer aller tijden van Tottenham tot medio 2027. Kane gaat spelen met rugnummer 9.

Via de clubwebsite van Bayern geeft Kane zijn eerste reactie. "Ik ben er trots op dat ik deel mag uitmaken van FC Bayern. Bayern is een van de grootste clubs ter wereld en ik heb altijd gezegd dat ik mezelf op het hoogste niveau wil bewijzen in mijn carrière. Deze club staat bekend om de enorme winnaarsmentaliteit, dus het voelt goed om hier te zijn." Met Kane heeft Bayern eindelijk een opvolger in huis voor Robert Lewandowski. De Pool vertrok vorige zomer naar FC Barcelona, waarna de Duitsers er niet in slaagden een waardige vervanger aan te trekken.

Tottenham verliest met Kane een waar clubicoon, die al sinds 2004 aan de club verbonden was. Na zijn debuut in het eerste elftal werd de topschutter uitgeleend aan Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City om vervolgens een onuitwisbare indruk achter te laten. In totaal speelde Kane 435 wedstrijden in dienst van the Spurs, waarin hij goed was voor 280 doelpunten en 64 assists. Vorig seizoen kroonde Kane zich tot topscorer aller tijden bij de club uit Londen. De 84-voudig international van Engeland hoopt zich nu voor het eerst in zijn spelersloopbaan buiten zijn geboorteland te bewijzen.

Kane kreeg van Tottenham meerdere aanbiedingen om zijn aflopende verbintenis te verlengen, maar was klaar voor een nieuwe uitdaging. Via sociale media neemt hij afscheid van de fans van de club. “Ik wil jullie als eerste vertellen dat ik nu vertrek bij de club. Er gaan veel emoties door mij heen. Ik ben verdrietig dat ik vertrek bij de club waar ik al twintig jaar was. Ik heb zoveel speciale herinneringen... Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe je afscheid moet nemen van een club en fans die zoveel voor mij hebben gedaan in mijn carrière. Jullie zitten voor altijd in mijn hart. Bedankt Tottenham, bedankt Tottenham-fans.” Kane is met zijn transfer de nieuwe recordaanwinst van Bayern.