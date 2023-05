Offday voor Haaland op vrij probleemloze middag voor City; Aké valt uit

Zaterdag, 6 mei 2023 om 17:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:59

Manchester City heeft geen fout gemaakt in de strijd om de Engelse landstitel. De formatie van Josep Guardiola was in het eigen Etihad Stadium te sterk voor Leeds United: 2-1. Ilkay Gündogan was de grote man bij City door voor beide treffers te tekenen. Erling Braut Haaland, de onbetwiste topscorer van de Premier League, kende niet zijn beste dag. De Noor miste meerdere opgelegde kansen, al gunde hij tien minuten voor tijd een strafschop aan Gündogan, die miste. Rodrigo maakte er vrijwel meteen 2-1 van, maar City hield stand. Nathan Aké moest in de tweede helft vervangen worden door een vermoedelijke hamstringblessure. City staat nu vier punten los van Arsenal, dat het zondag opneemt tegen Newcastle United.

Bij City stond Ederson tussen de palen. De Braziliaan zag Manuel Akanji, Aymeric Laporte en Aké voor hem staan. Centraal op het middenveld stonden Rico Lewis en Gündogan, terwijl Riyad Mahrez, Julián Álvarez, Kevin De Bruyne en Phil Foden achter Haaland stonden geposteerd. Bij Leeds moesten Wilfried Gnonto en Weston McKennie spits Patrick Bamford zien te bereiken. Crysencio Summerville en Pascal Struijk begonnen op de bank. Voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra was er vanwege een enkelblessure niet bij.

City hanteerde in het eerste kwartier geen al te hoog tempo. Leeds trok massaal terug en begon al vanaf het begin tijd te rekken. De bezoekers konden echter niet voorkomen dat City na ruim een kwartier twee goede mogelijkheden kreeg. Allereerst schoot Álvarez hoog over, terwijl Haaland met links stuitte op Joel Robles. Minuten later moest de Spanjaard alsnog vissen. Riyad Mahrez sneed vanaf rechts naar binnen en bereikte Gündogan, die Robles kansloos liet met een geplaatst schot in de korte hoek: 1-0.

Nathan Aké moest zich geblesseerd laten vervangen

City kreeg de smaak te pakken en zette een schitterende aanval op via Gündogan en De Bruyne, waarna de vogelvrije Haaland zijn schot rakelings naast zag gaan. Ogenblikken later benutte Gündogan de volgende kans van City wel. Opnieuw vond Mahrez Gündogan, die dit keer raak schoot in de verre hoek: 2-0. Leeds werd in de eerste helft eenmaal serieus dreigend via een kopbal van McKennie, waar Ederson een antwoord op had. City had verder niets te duchten van Leeds, dat nog goed wegkwam toen een schot van Foden op slag van rust rakelings naast vloog.

3-0 ? 2-1 ? Geen hattrick voor Gündogan, die een penalty mist. Niet veel later scoort Rodrigo de aansluitingstreffer. ?? https://t.co/4nDMcQTTBg#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/oicsIP0I7f — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 6, 2023

Na de onderbreking zakte het tempo. Desondanks kreeg Haaland opnieuw een grote kans, maar dit keer raakte hij, in buitenspelpositie, van dichtbij de lat. Tegenvaller voor the Citizens was het uitvallen van Aké, die naar zijn hamstring leek te grijpen en vervangen werd door Kyle Walker. Na een slimme pass van Lewis kreeg Haaland zijn volgende grote kans, maar dit keer raakte hij de paal. Ook in het lagere tempo kon Leeds geen vuist maken en hoopte het vooral dat de schade niet groter werd. Invaller Struijk veroorzaakte vlak voor tijd een strafschop na een overtreding op Foden en Haaland liet zich van zijn meest gulle kant zien door Gündogan de kans te gunnen zijn hattrick te maken. De Duitser raakte echter de paal en aan de andere kant maakte Rodrigo er in de omschakeling plots 2-1 van. Een gelijkmaker zat er echter niet meer in.