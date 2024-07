Oefenduels Eredivisie: NAC komt tot dubbele cijfers in inhaalduel

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werken alle Eredivisie-clubs een oefenprogramma af. In dit artikel kun je het wedstrijdschema, de resultaten en de doelpuntenmakers van alle clubs in de Eredivisie in de zomermaanden op je gemak teruglezen. De eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen 2024/5 staat op het programma voor het weekend van 9, 10 en 11 augustus.

Programma donderdag 11 juli

VV Bavel - NAC 0-10

Valerius, Ómarsson (2x), Rached, Boere (2x), Mol, Kaied, Staring, e.d.

Programma vrijdag 12 juli

12:00 uur, FC Twente - FC Nordsjaelland (Den)

19:00 uur, sc Heerenveen - Almere City

n.n.b., Fortuna Sittard - SV Elversberg (Dui)

n.n.b., Go Ahead Eagles - Union Sint-Gillis (Bel)

n.n.b., FC Utrecht - Sint-Truiden (Bel)

Programma zaterdag 13 juli

13:00 uur, Feyenoord - KRC Genk (Bel)

13:00 uur, PSV - Club Brugge (Bel)

14:00 uur, Heracles - FCV Dender (Bel)

14:00 uur, PEC Zwolle - AC Horsens (Den)

14:00 uur, ADO Den Haag - Sparta

14:30 uur, RKC - OH Leuven (Bel)

14:30 uur, FC Dordrecht - Willem II

15:00 uur, FC Groningen - Rot-Weiss Erfurt (Dui)

16:00 uur, Ajax - Rangers (Sco)

16:00 uur, NEC - Standard Luik (Bel)

17:00 uur, Unitas '30 - NAC

n.n.b., AA Gent (Bel) - Go Ahead Eagles

Programma zondag 14 juli

-

Programma maandag 15 juli

-

Programma dinsdag 16 juli

18:30 uur, Fortuna Sittard - Team VVCS

Programma woensdag 17 juli

19:30 uur, NAC - FC Eindhoven

n.n.b., KRC Genk (Bel) - Go Ahead Eagles

Programma donderdag 18 juli

14:00 uur, FC Utrecht - Al-Rayyan (Qat)

18:30 uur, Ajax - Al-Wasl (VAE)

n.n.b., Konyaspor (Tur) - Almere City

Programma vrijdag 19 juli

14:00 uur, NAC - Excelsior

15:00 uur, Ajax - Olympiakos Piraeus

18:00 uur, Preussen Münster (Dui) - Heracles

n.n.b., sc Heerenveen - PEC Zwolle

n.n.b., Roda JC - Sparta

Programma zaterdag 20 juli

13:00 uur, Feyenoord - Cercle Brugge (Bel)

14:00 uur, AZ - KV Kortrijk (Bel)

14:30 uur, FC Groningen - FC Emmen

14:30 uur, Lommel SK (Bel) - Willem II

16:00 uur, NEC - Hertha BSC (Dui)

n.n.b., VfB Stuttgart (Dui) - Fortuna Sittard

n.n.b., SC Paderborn (Dui) - PSV

Programma zondag 21 juli

-

Programma maandag 22 juli

n.n.b., Samsunspor (Tur) - Almere City

Programma dinsdag 23 juli

19:30 uur, Zeeuws Elftal - NAC

n.n.b., Willem II - Roda JC

Programma woensdag 24 juli

18:30 uur, AZ - Aris Thessaloniki (Gri)

18:30 uur, Schalke 04 (Dui) - FC Twente

19:30 uur, NAC - OFI Kreta (Gri)

20:00 uur, PSV - FC Eindhoven

Programma donderdag 25 juli

13:00 uur, Fortuna Sittard - Borussia Mönchengladbach (Dui)

Programma vrijdag 26 juli

13:00 uur, Borussia Dortmund Onder 23 (Dui) - Almere City

16:00 uur, NAC - Lierse SK (Bel)

19:00 uur, Heracles - Excelsior

19:00 uur, PEC Zwolle - De Graafschap

Programma zaterdag 27 juli

13:00 uur, Willem II - Sparta

14:30 uur, Heracles - Umm Salal (Qat)

15:00 uur, AZ - Atalanta (Ita)

15:30 uur, NEC - Olympiakos Piraeus (Gri)

18:00 uur, PSV - Valencia (Spa)

19:00 uur, sc Heerenveen - Rayo Vallecano (Spa)

n.n.b., FC Utrecht - RC Lens (Fra)

Programma zondag 28 juli

20:30 uur, Benfica (Por) - Feyenoord

Programma maandag 29 juli

-

Programma dinsdag 30 juli

19:30 uur, NAC - Aris Saloniki (Gri)

Programma woensdag 31 juli

19:00 uur, AZ - Le Havre (Fra)

19:30 uur Feyenoord - AS Monaco (Fra)

n.n.b., Willem II - Helmond Sport

Programma donderdag 1 augustus

19:00 uur, FC Utrecht - Venezia (Ita)

n.n.b., EVV - Fortuna Sittard

Programma vrijdag 2 augustus

14:00 uur, Almere City - FC Utrecht

18:30 uur, Fortuna Sittard - De Graafschap

19:00 uur, NEC - Le Havre (Fra)

Programma zaterdag 3 augustus

13:00 uur, Sparta Rotterdam - NAC

13:30 uur, Almere City - RKC Waalwijk

15:00 uur, Stoke City (Eng) - AZ

15:00 uur, FC Groningen - Heracles

15:00 uur, Middlesbrough (Eng) - sc Heerenveen

15:00 uur, Bristol City (Eng) - Willem II

Volledig programma oefenwedstrijden

Ajax

Ajax - PEC Zwolle 0-1

Ajax - Sint-Truiden (Bel) 4-0

Hato, Banel, Forbs, Taylor

13-07, 16:00 uur, Ajax - Rangers (Sco)

18-07, 18:30 uur, Ajax - Al-Wasl (VAE)

19-07, 15:00 uur, Ajax - Olympiakos Piraeus

Ajax draait de voorbereiding op het komende seizoen met een nieuwe trainer: Francesco Farioli.

Almere City

Almere City - FCSB (Roe) 1-2

Hansen

Go Ahead Eagles - Almere City 3-2

Kitano, Puriel

12-07, 19:00 uur, sc Heerenveen - Almere City

18-07, n.n.b., Konyaspor (Tur) - Almere City

22-07, n.n.b., Samsunspor (Tur) - Almere City

26-07, 13:00 uur, Borussia Dortmund Onder 23 (Dui) - Almere City

02-08, 14:00 uur, Almere City - FC Utrecht

03-08, 13:30 uur, Almere City - RKC Waalwijk

AZ

AZ - AEK Athene (Gri) 6-0

Van Bommel, Zeefuik, Buurmeester, Mijnans, Van Brederode, Kasius

AZ - FC Nordsjaelland (Den) 6-1

Van Bommel, Mijnans, Mastoras, De Wit, Poku, Van Brederode

20-07, 14:00 uur, AZ - KV Kortrijk (Bel)

24-07, 18:30 uur, AZ - Aris Thessaloniki (Gri)

27-07, 15:00 uur, AZ - Atalanta (Ita)

31-07, 19:00 uur, AZ - Le Havre (Fra)

03-08, 15:00 uur, Stoke City (Eng) - AZ

Feyenoord

FC Dordrecht - Feyenoord 0-4

Stengs, Ueda, Nieuwkoop, Sebaoui

13-07, 13:00 uur, Feyenoord - KRC Genk (Bel)

20-07, 13:00 uur, Feyenoord - Cercle Brugge (Bel)

28-07, 20:30 uur, Benfica (Por) - Feyenoord

31-07, 19:30 uur, Feyenoord - AS Monaco (Fra)

Anis Hadj-Moussa moet Feyenoord van nieuw elan voorzien op de flanken.

Fortuna Sittard

Fortuna Sittard - Helmond Sport 5-2

Mitrovic (2), Peterson, Robberechts, Kaninda

12-07, n.n.b., Fortuna Sittard - SV Elversberg (Dui)

16-07, 18:30 uur, Fortuna Sittard - Team VVCS

20-07, n.n.b., VfB Stuttgart (Dui) - Fortuna Sittard

25 juli, 13:00 uur, Fortuna Sittard - Borussia Mönchengladbach (Dui)

01-08, n.n.b., EVV - Fortuna Sittard

02-08, 18:30 uur, Fortuna Sittard - De Graafschap

Go Ahead Eagles

ONS Sneek - Go Ahead Eagles 1-7

Suray (2), Fernandes (2), Baeten, Saathof, Dirksen

Go Ahead Eagles - Telstar 3-0

Tengstedt, Stokkers, Baeten

Go Ahead Eagles - Almere City 3-2

V. Edvardsen, Stokkers, Baeten

12-07, n.n.b., Go Ahead Eagles - Union Sint-Gillis (Bel)

13-07, n.n.b., AA Gent (Bel) - Go Ahead Eagles

17-07, n.n.b., KRC Genk (Bel) - Go Ahead Eagles

FC Groningen

v.v. GOMOS - FC Groningen 0-9

Lien (2), Eggens (2), De Jonge (2), Duarte, Emeran, Mendes

ASVB - FC Groningen 0-15

Van Bergen, Willumsson, Hove, Postema, Bacuna, Oosting (5), Lien (2), Valente (2), Emeran

FC Groningen - FCV Dender EH (Bel) 4-4

Bacuna, Hove, Lien, Mariani

13-07, 15:00 uur, FC Groningen - Rot-Weiss Erfurt (Dui)

20-07, 14:30 uur, FC Groningen - FC Emmen

03-08, 15:00 uur, FC Groningen - Heracles

sc Heerenveen

Gaasterland/Sleat Regiocombinatie - sc Heerenveen 0-9

Van Amersfoort (4), Nicolaescu, Van Ee, Al-Saed, Bierens, Rallis

SV Steenwijkerwold - sc Heerenveen 0-10

Karlsbakk (2), Olsson (2), Sahraoui (2), Al-Saed, Nicolaescu, Oostra, e.d.

sc Heerenveen - FC Dordrecht 4-1

Olsson, Braude, Karlsbakk, Rallis

12-07, 19:00 uur, sc Heerenveen - Almere City

19-07, n.n.b., sc Heerenveen - PEC Zwolle

27-07, 19:00 uur, sc Heerenveen - Rayo Vallecano (Spa)

03-08, 15:00 uur, Middlesbrough (Eng) - sc Heerenveen

Heracles Almelo

Almelose selectie - Heracles 2-2

Van Oorschot, Mokono

13-07, 14:00 uur, Heracles - FCV Dender (Bel)

19-07, 18:00 uur, Preussen Münster (Dui) - Heracles

26-07, 19:00 uur, Heracles - Excelsior

27-07, 14:30 uur, Heracles - Umm Salal (Qat)

03-08, 15:00 uur, FC Groningen - Heracles

NAC Breda

Madese Boys - NAC 0-5

Rached, Lourens, Omarsson, Kuijpers, Pennock

VV Bavel - NAC 0-10

Valerius, Ómarsson (2x), Rached, Boere (2x), Mol, Kaied, Staring, e.d.

13-07, 17:00 uur, Unitas '30 - NAC

17-07, 19:30 uur, NAC - FC Eindhoven

20-07, 14:00 uur, NAC - Excelsior

23-07, 19:30 uur, Zeeuws Elftal - NAC

24-07, 19:30 uur, NAC - OFI Kreta (Gri)

26-07, 16:00 uur, NAC - Lierse SK (Bel)

30-07, 19:30 uur, NAC - Aris Saloniki (Gri)

03-08, 13:00 uur Sparta Rotterdam - NAC

NEC Nijmegen

Schouwse Elftal - NEC 0-5

Olden Larsen (2), Nieuwenhuijs, Hoedemakers, Ouaissa

13-07, 16:00 uur, NEC - Standard Luik (Bel)

20-07, 16:00 uur, NEC - Hertha BSC (Dui)

27-07, 15:30 uur, NEC - Olympiakos Piraeus (Gri)

02-08, 19:00 uur, NEC - Le Havre (Fra)

PEC Zwolle

SV Nieuwleusen - PEC Zwolle 0-3

Reiziger, El Morabit, Van den Berg

Ajax - PEC Zwolle 0-1

Fontana

PEC Zwolle - Silkeborg IF 1-3

Fontana

13-07, 14:00 uur, PEC Zwolle - AC Horsens (Den)

19-07, n.n.b., sc Heerenveen - PEC Zwolle

26-07, 19:00 uur, PEC Zwolle - De Graafschap

PSV

PSV - Anderlecht (Bel) 0-3

13-07, 13:00 uur, PSV - Club Brugge (Bel)

20-07, n.n.b., SC Paderborn (Dui) - PSV

24-07, 20:00 uur, PSV - FC Eindhoven

27-07, 18:00 uur, PSV - Valencia (Spa)

In Eindhoven hopen ze dat PSV net zo'n seizoen kan draaien als vorig jaar.

RKC Waalwijk

RKC - Regioteam Waalwijk 8-0

Margaret (3), Cleonise (2), Oukili (2), Vroegh

RKC - FC Den Bosch 2-3

Lokesa, Van Eijma

13-07, 14:30 uur, RKC - OH Leuven (Bel)

Sparta Rotterdam

Excelsior '20 - Sparta 0-6

Verschueren (2), Clement, Eerdhuijzen, Brym, Oufkir

VV Nieuwenhoorn - Sparta 0-8

Brym (2), Neghli (2), Oufkir, Nassoh, Reith, Triep

Excelsior Maassluis - Sparta 0-7

Lauritsen (2), Verschueren, Clement, Baas, Anello, Rosario

13-07, 14:00 uur, ADO Den Haag - Sparta

19-07, n.n.b., Roda JC - Sparta

27-07, 13:00 uur, Willem II - Sparta

03-08, 13:00 uur, Sparta - NAC Breda

FC Twente

FC Twente - Motherwell (Sco) 2-2

D. Rots (2)

FC Twente - Sint-Truiden (Bel) 2-2

Salah-Eddine, Kuster

12-07, 12:00 uur, FC Twente - FC Nordsjaelland (Den)

24-07, 18:30 uur, Schalke 04 (Dui) - FC Twente

Bas Kuipers is een van de nieuwe gezichten bij FC Twente.

FC Utrecht

USV Elinkwijk - FC Utrecht 2-4

Min (2), Romeny, Jensen

FC Utrecht - Silkeborg 2-2

Descotte, Okkels

12-07, n.n.b., FC Utrecht - Sint-Truiden (Bel)

18-07, 14:00 uur, FC Utrecht - Al-Rayyan (Qat)

27-07, n.n.b., FC Utrecht - RC Lens (Fra)

01-08, 19:00 uur, FC Utrecht - Venezia (Ita)

Willem II

RKDSV - Willem II 0-6

Sandra (3), Doodeman, Kehrer, De Jonge

Willem II - Quick Boys 0-1*

*Afgelast in de eerste helft wegens onweer

13-07, 14:30 uur, FC Dordrecht - Willem II

20-07,14:30 uur, Lommel SK (Bel) - Willem II

23-07, n.n.b., Willem II - Roda JC

27-07, 13:00 uur, Willem II - Sparta Rotterdam

31-07, n.n.b., Willem II - Helmond Sport

03-08, 15:00 uur, Bristol City (Eng) - Willem II

De redactie van Voetbalzone houdt dit overzicht nauwgezet bij. Aanvullingen? Laat het hieronder weten in de reacties.

