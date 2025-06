Ochtendkranten zien dramatische start van Jong Oranje: 'Hij was een van de spelers die door het ijs zakten'

Jong Oranje is het EK in Slowakije slecht begonnen met het gelijkspel tegen de leeftijdsgenoten van Finland. De ploeg van Michael Reiziger poetste een 2-0 achterstand in de tweede helft weg, maar kwam niet verder dan een gelijkspel: 2-2. Dit schrijven De Telegraaf en het Algemeen Dagblad over Jong Oranje.

De Telegraaf zag dat Reiziger met onder anderen Bjorn Meijer en Youri Regeer begon. Het tweetal trad zonder wedstrijdritme aan tegen Finland. “Regeer was een van de Jong Oranje-spelers die in een ontluisterende eerste helft door het ijs zakten. Het team van Reiziger had afgelopen vrijdag in de zogenaamde uitzwaaiwedstrijd tegen Ivoorkust al gegrossierd in persoonlijke fouten en ging op het EK-podium doodleuk op die naïeve wijze door.”

De krant zag dat Jong Oranje met een 2-0 achterstand de rust in ging. “Jong Oranje stond er zwaar ontgoocheld bij. Hier had niemand rekening mee gehouden na een foutloze kwalificatiefase en een indrukwekkend trackrecord.” Luciano Valente kwam na rust in het veld voor Regeer. Daarna ging de ploeg beter voetballen.

“Maar Meijer, Million Manhoef, Kenneth Taylor, Ruben van Bommel en Ryan Flamingo wisten grote kansen niet te benutten. Daarin slaagde wel de door Feyenoord begeerde Valente, maar na zijn aansluitingstreffer viel het offensief van Jong Oranje stil. Pas in blessuretijd werd weer een gaatje gevonden en voorkwam Poku een pijnlijke nederlaag: 2-2.”

Ook het Algemeen Dagblad zag dat Jong Oranje dramatisch begon. “Twee jaar lang leefde Jong Oranje toe naar het EK. En toen de jacht op de Europese titel eindelijk kon beginnen, zette het die missie binnen een half uur al op het spel. Dik twintig minuten hadden de beloften niks van de Finnen te duchten, totdat de ene na de andere speler een onbegrijpelijke pass verstuurde.”

“Na een half uur had Nederland, spelend met Maatsen op het middenveld, al bijna net zoveel tegengoals als in de hele kwalificatiereeks te pakken. En schade, die de talenten tien duels voorkwamen, was al haast onafwendbaar geworden.” Het AD zag dat Reiziger in de slotfase met wissels een doorbraak probeerde te forceren.

“Maar het inbrengen van aanvallers Ernest Poku, Thom van Bergen en Myron van Brederode had lang eerder een averechts dan een positief effect. Jong Oranje verloor het momentum, tot de zes minuten blessuretijd. Toen was eerst Van Bergen dicht bij de gelijkmaker. Die kwam er alsnog via Poku (2-2).”