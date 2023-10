Ochtendkranten zien Ajax ook onder Maduro falen: ‘Pijn aan de ogen’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 08:36 • Wessel Antes • Laatste update: 10:12

De Nederlandse ochtendkranten zijn niet mild voor Ajax, dat donderdagavond op bezoek bij Brighton & Hove Albion kansloos met 2-0 onderuit ging. Nadat het contract van trainer Maurice Steijn maandag ontbonden werd, wisten de Amsterdammers ook onder interim-trainer Hedwiges Maduro niet thuis te geven. Met name De Telegraaf is kritisch in de krant van vrijdag.

“Pijn aan de ogen”, kopt journalist Valentijn Driessen op de voorpagina van de ochtendkrant. “Ook met Maduro als interim-coach kan Ajax bij Brighton geen potten breken.” Driessen zag een ‘kansloos en machteloos’ Ajax in het AMEX Stadion. “Presenteert Ajax zich op bezoek bij PSV, de ongeslagen koploper van de Eredivisie, zoals op Engelse bodem, dan moet de club voor het ergste vrezen.”

Driessen gaat verder. “Alleen compact spelen, ofwel ordinair de boel dichttimmeren, is onvoldoende om een resultaat te boeken in Eindhoven. Aan de bal worden meer overtuiging en aanvallende impulsen gevraagd.” De journalist nuanceert zijn uitspraken enigszins door te stellen dat Maduro slechts twee trainingen heeft gehad, om vervolgens wel weer te stellen dat Ajax de hele wedstrijd achter de feiten aanliep.

Opvallend is een verschil in de artikelen van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Journalist Johan Inan is positief over Diant Ramaj, waar Driessen van mening is dat hij bij het eerste doelpunt van João Pedro meer had kunnen doen. “De Duitse doelman oogde comfortabel met de bal aan de voet, maar met schoten van afstand had hij meer moeite. De tweede keer dat hij een rebound weggaf profiteerde Pedro.”

Inan schrijft nauwelijks iets over de rol van Ramaj bij het eerste tegendoelpunt en kijkt vooral naar zijn pluspunten. “De in de basis debuterende Duitser toonde zich een keeper die zeer comfortabel is aan de bal. Met de bal aan zijn voet dirigeerde hij de verdedigers en middenvelders van Ajax steeds een paar meter voor- of achteruit, om vervolgens, zodra hij werd opgejaagd, de vrije man te zoeken. Dat leverde de onder Steijn zo voorspelbare ploeg meteen veel meer voetbal op.”

In tegenstelling tot het AD is ook De Volkskrant een stuk kritischer op het ‘machteloze’ Ajax. “Op papier en kijkend naar de prijzenkasten was de 2-0 nederlaag voor Ajax een verrassing, maar gezien de huidige krachtsverhoudingen allerminst. De rollen zijn anno 2023 omgedraaid.”

“Uiteraard mocht een artikel van vier pagina’s vol bewondering over het gouden Ajax in de eerste helft van de jaren zeventig niet ontbreken in het programmaboekje van Brighton - Ajax, maar in niets leek dat ‘onoverwinnelijke’ Ajax van weleer op hetgeen het vreemdelingenlegioen uit Amsterdam, spelend in het zwart, liet zien in het kletsnatte AMEX-stadion aan de Engelse zuidkust”, aldus journalist Patrick van Ijzendoorn.

Tot slot Trouw, dat positiever is over Ajax nu Maduro tijdelijk de scepter zwaait. “Het werd een wedstrijd die onthullend was voor de fouten van Steijn de afgelopen maanden. Want waar Steijn constant zei dat zijn spelers afspraken niet nakwamen, deden de Ajacieden nu ineens precies wat Maduro wilde. Als een hechter collectief speelden de Ajacieden nu veel dichter bij elkaar, waardoor Brighton in de eerste helft moeilijk door de verdediging brak.”