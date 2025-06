Ochtendkranten zeggen hetzelfde over Jong Oranje na duel met Portugal op EK Onder 21

De kranten zijn het eens over de prestaties van Jong Oranje tegen Jong Portugal op het EK Onder 21. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger leek zaterdag min of meer kansloos toen Ruben van Bommel al vroeg in de eerste helft met rood van het veld gestuurd werd, maar toch ging Nederland er met een 0-1 overwinning vandoor. Dankzij het doelpunt van Ernest Poku bereikte Jong Oranje de kwartfinale.

Mede door een gemiste penalty van Geovany Quenda bleef het lang bij 0-0. Reiziger koos met invaller Poku na rust voor de counter en de AZ'er schoot Jong Oranje naar de zege: 0-1. In de halve finale is Jong Engeland de opponent.

De Telegraaf ziet de overwinning op Portugal als ‘megastunt’ en met name de strijdlust wordt geloofd. “Jong Oranje bikkelde en streed vol overgave. Steeds wierp zich weer iemand voor een Portugees schot.”

Ook het Algemeen Dagblad ziet de mentaliteit van de ploeg van Reiziger als belangrijkste kracht richting de halve finale en de krant spreekt over een ‘knokkend Jong Oranje’.

“Werd woensdag nog gortdroog gereageerd op de cruciale zege op Oekraïne, daar vlogen alle spelers en stafleden elkaar na de zwaarbevochten zege op Jong Portugal elkaar brullend en geëmotioneerd in de armen. Wat was hier nou weer gebeurd?”

“Door drie overtredingen in het eerste halfuur leek Jong Oranje dood en begraven. Maar na de gemiste penalty van Geovany Quenda bleef het ondertal een uur lang met een strijd en passie overeind en creëerde het zelfs de beste kansen, waarna Poku de weinig creatieve titelfavoriet Portugal naar huis tikte”, aldus het AD.

Verder is ook de Volkskrant is lovend over de discipline binnen het elftal ‘boze leeuwen. “Het was de collectieve verbetenheid, de saamhorigheid, de discipline, de als koorts opgekomen bereidheid om, na vroeg rood voor Ruben van Bommel, steeds meer de lucht uit het aanvankelijk zo vloeiende spel van Portugal te duwen, om het doel te verdedigen als tien boze leeuwen.”