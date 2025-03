Ochtendkranten zagen massaal dezelfde Feyenoord-speler de mist ingaan tijdens Champions League-nederlaag tegen Inter

Ondanks een 2-1 nederlaag tegen Inter en de daaropvolgende Champions League-uitschakeling, kan Feyenoord met een opgeheven hoofd terugkeren uit Milaan. Dat is, althans, de conclusie van de vaderlandse ochtendkranten over Robin van Persie en consorten.

In eigen huis had Feyenoord een week eerder tamelijk kansloos, maar zonder van de mat gespeeld te zijn, met 0-2 verloren van de Italiaanse grootmacht. Marcus Thuram en Lautaro Martínez legden de Rotterdammers op de pijnbank.

Dat Inter-trainer Simone Inzaghi na de heenwedstrijd alle vertrouwen had in een goede afloop, bleek wel uit zijn opstelling tijdens de return. Onder meer aanvoerder, superspits en doelpuntenmaker in het eerste duel van het tweeluik Martínez bleef op de bank in het San Siro.

Zonder hem nam Inter alsnog snel de Feyenoordse hoop op een stunt weg. In minuut acht vond Thuram ruimte om te schieten en vuurde hij feilloos richting de verre kruising: 1-0.

Die tegentreffer wordt door de ochtendkranten aan de dezelfde twee Feyenoord-spelers toegeschreven: Thomas Beelen en Givairo Read. Volgens de Volkskrant gaf het tweetal Thuram ‘te veel ruimte’, het Algemeen Dagblad schrijft dat de twee verdedigers ‘simpel’ werden uitgespeeld.

Vooral Beelen moet het ontgelden. “De manier waarop Thuram hem had afgeschud in de Kuip, dat voelde voor Beelen als het verschil tussen de spitsen in de Eredivisie en de aanvallers in de Europese top”, zo is Mikos Gouka van mening in het AD, waarin hij de nummer 3 van Feyenoord beoordeelt met het rapportcijfer 5.

“En de tweede ontmoeting met Thuram was wederom een zware”, doelt de clubwatcher op Beelens overtreding die leidde tot een strafschop vijf minuten na rust, waarbij de centrumverdediger ‘ook wat pech’ gehad zou hebben.

"Bij de strafschop die de 2-1 opleverde leek Mehdi Tahremi wel erg op zoek naar het contact. Dat was Thuram later ook. Die strafschop werd wel teruggedraaid door de VAR, die eerste met Tahremi niet.” De Telegraaf spreekt desalniettemin van 'een persoonlijke fout' van Beelen, terwijl de Volkskrant rept over een ‘knullig’ moment bij de van PEC Zwolle overgenomen mandekker.

Ondanks de nederlaag zou er in Rotterdam-Zuid tevredenheid moeten heersen over de Champions League-campagne. "Ga maar na: een sensationeel gelijkspel, na een 3-0-achterstand, bij Manchester City, gewonnen van Benfica, Bayern München en AC Milan, culminerend in een plek bij de beste zestien clubs van Europa", valt er te lezen in de Volkskrant.

"De manier waarop Feyenoord zich presenteerde, moet Robin van Persie hebben kunnen bekoren", vindt Gouka bovendien. Hij vindt bijval in De Telegraaf, waar collega Marcel van der Kraan beargumenteert dat 'de koek niet op is'. "Belangrijker voor het nieuwe tijdperk onder Van Persie is dat hij met zijn lef en frisheid bij Feyenoord iets terugbrengt dat in de vorige drie seizoenen ook te zien was onder de vleugels van Arne Slot."