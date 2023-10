Ochtendkranten: één Ajacied oogst lof na teleurstellende remise in Athene

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 08:05 • Wessel Antes

Het ‘gammele’ Ajax heeft donderdagavond een nieuwe knauw opgelopen op bezoek bij AEK Athene (1-1), zo concludeert Mike Verweij vrijdagochtend in De Telegraaf. De journalist wijst daarbij onder meer naar het zwakke optreden van het centrale duo, Josip Sutalo en Gastón Ávila. Johan Inan van het Algemeen Dagblad is van mening dat doelman Jay Gorter de grote uitblinker was bij de Amsterdammers.

Verweij houdt zich niet in tijdens zijn analyse voor de ochtendkrant. “Steijn zei voor de wedstrijd hoop te putten uit het feit dat hij zijn spelers steeds meer naar elkaar zag toegroeien. Toch was Ajax ook tegen de kampioen van Griekenland weer los zand.” Waar de journalist de aanval van Ajax complimenteert, is hij niet te spreken over de verdediging.

“Opbouwend en verdedigend was het dramatisch. De gasten stonden geen moment compact. En het aantal lange ballen dat bij een tegenstander aan kwam, was verbijsterend”, aldus Verweij, die van mening is dat Ajax op de counter afstand had kunnen nemen na de 0-1 van Steven Bergwijn. “Dat lukte dus niet.”

“Daardoor en door de gammele staat van de Ajax-defensie bleef het spannend”, gaat Verweij verder. “Het elftal van Steijn bleef dankzij een knappe redding van Jay Gorter op een schot van Mijat Gacinovic aanvankelijk op de been. Maar de ’knipoog-Kroaat’ Domagoj Vida werkte na een voorzet van Amrabat binnen: 1-1.”

Verweij trekt dezelfde conclusie als Inan in het AD: Gorter heeft ervoor gezorgd dat Ajax een punt kan bijschrijven in Groep B van de Europa League. “Amsterdamse club ook in vijandig Athene kwetsbaar, maar doelman Gorter redt een punt”, luidt het eindoordeel van Inan. Hij stelt dat het ‘de zoveelste keer’ is dat de Amsterdammer Ajax heeft gered.

Inan wijst net als Verweij naa Sutalo en Ávila als veroorzakers van de kwetsbare defensie. “Josip Sutalo en Gastón Ávila verdwaalden te vaak aan de bal. Was het de Kroaat, die tegen RKC nog gevaarlijke counters inleidde, daar gaf de Argentijn tegen AEK een paar zelfmoordballen.”

Er moet volgens Inan snel verandering plaatsvinden. “Waar Olympique Marseille en de Griekse kampioen de Amsterdamse cadeautjes, die sinds de voorbereiding al een patroon vormen, vaak niet uitpakten, daar kan Ajax het geschutter tegen de komende tegenstanders beter achterwege laten. Zondag volgt AZ en na de interlandperiode wachten koploper PSV en de Engelse stuntclub Brighton.”