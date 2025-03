Ochtendkranten balen van speler van het Nederlands elftal: 'Voortdurend leed hij balverlies'

Een dag na de uitschakeling van het Nederlands elftal in de kwartfinales van de Nations League zijn de ochtendkranten mild voor onze internationals. Doelman Bart Verbruggen herpakte zich in Spanje (3-3, 5-4 nederlaag na strafschoppen) uitstekend na zijn late fout in de heenwedstrijd.

Waar Verbruggen na het duel in Rotterdam behoorlijk wat kritiek kreeg, kan de 22-jarige goalie maandag rekenen op mooie woorden. Volgens journalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad had Oranje het aan Verbruggen te danken dat de wedstrijd niet al na een kwartier gespeeld was.

“Net als donderdag in de Kuip dreigde een Spaanse storm en Mestalla brulde van opwinding. De thuisploeg was een kwartier lang gevaarlijk, in het bijzonder via Yamal en Williams, maar Verbruggen redde een paar keer voortreffelijk”, aldus Mossou.

Collega Mike Verweij van De Telegraaf licht een specifieke redding uit. “De opnieuw sterk spelende Dean Huijsen, die werd toegejuicht door de Spanjaarden in Mestalla en weer werd uitgefloten door de Oranje-fans, leek zijn gram te halen met een assist op Nico Williams. Verbruggen kwam met een katachtige, soort handbal redding als overwinnaar uit de strijd.”

Memphis

Het spel van een andere international kon het Nederlandse journaille minder bekoren. “Memphis Depay speelde matig in zijn honderdste interland, maar verdiende kort na rust een strafschop toen Robin Le Norman hem lichtjes vasthield. Hij benutte de kans onberispelijk voor zijn 47ste doelpunt als international”, aldus Willem Vissers namens de Volkskrant.

Vissers probeert een verklaring te zoeken voor het slechte spel van de routinier. “Memphis zag te veel acties mislukken, alsof het tempo te hoog voor hem lag, gewend als hij is aan het andere ritme van de Braziliaanse competitie.”

“Zijn balverlies leidde geregeld tot Spaans gevaar, want de ploeg van Luis de la Fuente liet zich na de snelle 1-0 gaarne terugzakken, om via de snelheid van de aanvallers uit te breken”, aldus Vissers.

Mossou uit vrijwel dezelfde kritiek. “De honderdste interland van Memphis Depay leek allesbehalve een daverend succes te worden. In Mestalla ging lange tijd vrijwel alles mis bij de spits van Oranje, die maar niet in het ritme van de wedstrijd kwam.”

“Voortdurend leed hij balverlies. Niet zelden leidde dat direct tot gevaar in de counter, want na de openingsgoal loerde Spanje voortdurend op de snelle omschakeling”, aldus Mossou.