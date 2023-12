Ochtendbladen weten het zeker: ‘Hij is de nieuwe publiekslieveling bij Ajax’

Ajax heeft ook Europees weer wat kleur op de wangen. Dat is de conclusie die de ochtendkranten trekken na de overwintering in de Conference League. De Amsterdammers verzekerden zich donderdag van de derde plek in de Europa League-poule en mogen zich daarmee melden in de tussenronde van het derde Europese clubtoernooi.

De overwintering in de Conference League is volgens De Telegraaf niet de grootste winst voor Ajax. "Belangrijker voor de Amsterdammers dan een partijtje meeblazen in het derde toernooi van Europa, is het dat zij nog altijd kans maken op deelname aan het WK voor clubteams in 2025. Het startgeld voor dat toernooi is vijftig miljoen euro."

Het dagblad zag tegen AEK (3-1 winst) één speler uitgroeien tot nieuwe knuffelbeer in de Johan Cruijff ArenA. "Akpom, die in de slotfase tot wel vier keer toe ook nog de 4-1 had moeten maken, ontpopt zich ondanks zijn beperkte techniek tot een publiekslieveling. Zodoende kan hij een van de weinige Sven Mislintat-aankopen worden met een meerwaarde."

Ook het Algemeen Dagblad ziet Ajax weer wat kleur op de wangen krijgen. "Het jonge en gehavende maar vooral ook frivole en onbevangen elftal van John van 't Schip greep in het laatste groepsduel met AEK Athene de eerste overwinning en daarmee die reddingsboei. Ajax krabbelt ook in Europa op."

"De fans zagen Ajax in de historisch zwakke competitiestart Europees nog verder afglijden. Maar nadat onder Van 't Schip al een klim van dertien plekken in de Eredivisie werd bewerkstelligd, mogen ze na de jaarwisseling ook hopen dat het opkrabbelende elftal het seizoen in de Conference League alsnog wat vrolijkheid kan geven."

Willem Vissers had vooral het gevoel dat hij in het casino zat. "Op het einde van een avondje aan de grote roulettetafel van het voetbal in Amsterdam vielen de cijfers en kleuren voor Ajax goed, met een nauwe doorgang naar de Conference League als prijs. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd, zegt menig ouder tegen opgroeiende kinderen. Bij Ajax begrijpen ze dat inmiddels."

"Alles oogt groot bij Ajax. Het stadion met zijn banieren, de namen van wereldsteden op de muren bij de restaurants, als eerbetoon aan het glorieuze verleden", gaat Vissers verder in de Volkskrant. "De realiteit op het veld is eventjes anders en dat is eigenlijk best gezond voor Ajax, waar het publiek de kritische blik iets heeft bijgesteld naar snellere tevredenheid en gewoon intens genoot van de enige zege in de groepsfase van de Europa League."

Vissers heeft tot slot ook mooie woorden voor Akpom. "Zijn cijfers in vrij weinig speeltijd blijven nochtans uitstekend, met drie goals in de Europa League en vijf in de Eredivisie. Al oogt hij niet buitengewoon technisch en is hij niet de snelste, hij heeft andere capaciteiten, waaronder enig scorend vermogen, niet onbelangrijk voor een aanvaller."

