Ocampos (ex-Ajax) wordt door fan op hele intieme plek geprikt en is not amused

Lucas Ocampos is maandagavond onbedoeld hoofdrolspeler geworden in een opmerkelijk incidentje. De aanvaller van Sevilla, die in 2022 een uiterst ongelukkig half jaar kende bij Ajax, werd op bezoek bij Rayo Vallecano door een toeschouwer met een vinger geprikt op een minder fijne plek. Ocampos reageerde verontwaardigd en eiste uitleg van de supporter, die net deed alsof zijn neus bloedde.

?? Des images inédites sur un terrain de jeu ??Un supporter du Rayo Vallecano attire l'attention de Lucas Ocampos de cette manière#LigaFr @RayoVallecanoFR @SevillaFCFrance pic.twitter.com/3n1GcLWY3u — Foot en Espagne (@FootEnEspagne) February 5, 2024

