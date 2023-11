Obispo en Mauro Júnior maken rentree bij troosteloze oefennederlaag PSV

Woensdag, 15 november 2023 om 15:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:06

Armando Obispo en Mauro Júnior hebben woensdagmiddag voor het eerst in lange tijd minuten gemaakt in een duel van PSV. De twee verdedigers kwamen in maart voor het laatst in actie in een officiële wedstrijd voor hun club, waarna zij langdurig moesten toekijken wegens ernstige knieklachten. De weinig verheffende besloten oefenwedstrijd op De Herdgang eindigde in 0-2 voor Schalke 04, de nummer 16 van de 2. Bundesliga.

Trainer Peter Bosz kon wegens de interlandperiode vanzelfsprekend niet over de nodige (jeugd)internationals beschikken. Joël Drommel stond onder de lat. De verdediging werd gevormd door Shurandy Sambo, Obispo, Sven van der Plas en Mauro. Obispo en Mauro deden 75 minuten mee bij de Eindhovenaren.

Patrick van Aanholt stond als nummer 6 op het middenveld, dat verder aangevuld werd door Mylian Jimenez en nummer 10 Jordy Bawuah. Onesime Zimuangana, Jesper Uneken en Yorbe Vertessen vormden de aanval van de Eindhovenaren. Bij Schalke stond voormalig PSV'er Timo Baumgartl centraal in de verdediging, terwijl Steven van der Sloot rechtsback stond.

Dat het een oefenwedstrijd betrof, was in de eerste helft goed te zien. Het tempo lag laag en kansen werden er amper gecreëerd. Aan de kant van PSV was het duidelijk te merken dat de spelers niet gewend zijn met elkaar samen te spelen, terwijl Schalke ook teleurstelde.

in de tweede helft kwam PSV iets beter voor de dag, al bleven kansen ook ditmaal lange tijd uit. Zo bracht Van Aanholt de bal gevaarlijk voor het doel uit een hoekschop, maar was geen van zijn ploeggenoten scherp genoeg om daar tijdig op te anticiperen.

Na ruim een uur spelen brak Schalke dan toch de ban. Keke Topp had een fraai overstapje in huis en kreeg de bal terug van collega-spits Simon Terrode. Topp speelde vervolgens weer terug op Terrode, die koel bleef en de verre hoek vond met een lage schuiver: 0-1.

Vijf minuten later kreeg PSV de opgelegde kans om gelijk te maken. Na een fraaie combinatie tussen Vertessen en Van Aanholt kwam Bawuah oog in oog met Schalke-goalie Justin Heekeren te staan. De aanvaller schoot echter teleurstellend naast.

Aan goede kansen plots geen gebrek voor PSV, dat enkele minuten na de reuzenkans voor Bawuah opnieuw een levensgrote mogelijkheid kreeg. De bal schoot door naar de tweede paal. waar Vertessen alle ruimte en tijd genoot om af te werken. De Belg schoot echter te hard en zag zijn inzet via de bovenkant van de lat over gaan.

Ook Sambo kreeg een schietkans. De poging van de mee opgekomen rechtsback vanaf randje zestien vloog een meter over het Duitse doel. Aan de andere kant kreeg Schalke weer een enorme kans. Topp hoefde de bal alleen nog maar breed te leggen op Terrode, maar de bal kwam daar nooit terecht dankzij een uitstekende defensieve ingreep van invaller Brian van den Boogaard.

Ook in de slotfase bleek PSV niet meer in staat iets aan de achterstand te doen. Sterker nog: Schalke maakte er in blessuretijd 0-2 van. Na een goede actie op de achterlijn kwam de bal terecht bij Topp, die met een lage schuiver Drommel passeerde en zo de eindstand op het bord zette.