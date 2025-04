Noussair Mazraoui verlaat Old Trafford al in de rust tijdens Manchester United - Olympique Lyon

Noussair Mazraoui en Victor Lindelöf hebben Old Trafford donderdagavond al in de rust verlaten, zo melden meerdere Britse media. Beide spelers hadden te maken met ‘dringende familiekwesties’.

Manchester United beleefde een historische avond door Olympique Lyon na een waar spektakelstuk in de verlenging met 5-4 te verslaan. Daar kregen Mazraoui en Lindelöf dus weinig van mee, daar zij het stadion in de rust al hadden verlaten.

Mazraoui stond nog in de basisopstelling, maar werd in de rust vervangen. Lindelöf maakte zich in eerste instantie klaar om in te vallen, maar verdween ook plots in de spelerstunnel, waarna manager Rúben Amorim besloot om Luke Shaw in te brengen.

“Noussair Mazraoui en Victor Lindelof moesten Old Trafford in de rust verlaten voor dringende familiekwesties. Volgens de club staan beide zaken volledig los van elkaar en maken beide spelers het goed”, zo schrijft journalist Samuel Luckhurst.

Wat de noodgevallen precies betreffen, wordt niet duidelijk. Een gebruiker op X suggereert dat het om babynieuws gaat. “Dan moeten ze allebei Harry genoemd worden”, schrijft hij, ter ere van matchwinner Harry Maguire.

Amorim wilde er na afloop van de wedstrijd ook weinig over kwijt. “We hadden een probleem met Noussa (Mazraoui, red.) tijdens de rust. Ook Vic (Lindelöf, red.) had een persoonlijk probleem. Hij moest gaan”, aldus de Portugees tegenover TNT Sports.