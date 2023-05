Noussair Mazraoui mag scoren tijdens monsterzege van Bayern München

Bayern München heeft zaterdagmiddag een nieuwe stap gezet richting het elfde landskampioenschap op rij. In de eigen Allianz Arena was de ploeg van trainer Thomas Tuchel met 6-0 te sterk voor Schalke 04. De doelpunten kwamen op naam van Thomas Müller, Joshua Kimmich, Mathys Tel, Noussair Mazraoui en Serge Gnabry (twee stuks). Koploper Bayern heeft nu vier punten meer dan nummer twee Borussia Dortmund, dat later op zaterdag nog tegen Borussia Mönchengladbach speelt. Schalke staat ondanks de nederlaag nog altijd op een veilige vijftiende plek.

In de basisopstelling van Bayern stonden twee andere spelers dan vorig weekend tegen Werder Bremen (1-2 zege). Ryan Gravenberch en Sadio Mané verhuisden naar de bank, terwijl Thomas Müller en Leroy Sané het juist vanaf de eerste minuut mochten laten zien. Matthijs de Ligt en Mazraoui behielden hun basisplaats wel en zagen dat er met Sepp van den Berg ook aan de kant van Schalke een Nederlander op het veld stond.

Bayern domineerde in de eerste helft en was in de openingsfase al meermaals dicht bij de openingstreffer. Zo werd een laag schot van Gnabry gekeerd door doelman Alexander Schwolow, kon Van den Berg een inzet van Kingsley Coman van de lijn halen en kreeg ook Müller de bal na een kwartier niet voorbij Schwolow. In de 21ste minuut was het vervolgens alsnog raak. Sané legde de bal terug en Müller plaatste de bal in de verre hoek: 1-0. Acht minuten later verdubbelde Kimmich de score vanaf elf meter, nadat Cédric Brunner in zijn eigen strafschopgebied een overtreding had begaan op Jamal Musiala. 2-0 was ook de ruststand.

Bayern ging vrolijk door, want al vroeg in de tweede helft tekende Gnabry voor de derde goal. Na een goede actie van João Cancelo kreeg hij in de vijandelijke zestien veel tijd om de 3-0 op het bord te zetten. Die stand gaf Tuchel aanleiding om wat wissels door te voeren en dat betekende dat ook Gravenberch nog een half uur mee mocht doen. Hij zag dat Gnabry nog kon profiteren van een fout achterin bij die Knappen (4-0) en dat mede-invaller Mathys Tel de bal de verre hoek in prikte na een fraaie actie en dito pass van Jamal Musiala. Diep in blessuretijd mocht Mazraoui er nog 6-0 van maken toen hij vrij voor de keeper werd gezet.

