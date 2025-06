Nourdin Boukhari vertrekt per direct bij Sparta Rotterdam

Nourdin Boukhari en Sparta Rotterdam hebben besloten niet met elkaar verder te gaan, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De assistent-trainer gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

De 44-jarige Boukhari was sinds 2015 als trainer verbonden aan Sparta. De Rotterdammer was drie jaar lang assistent-trainer bij de Onder 19, alvorens hij spitsentrainer werd bij het eerste elftal.

Gelijktijdig met die rol werd Boukhari assistent-trainer bij de Onder 21. Een half jaar later nam hij de touwtjes zelf in handen bij de Onder 21.

In de zomer van 2021 werd hij assistent-trainer bij het eerste. Zo was hij in 67 duels de rechterhand van Maurice Steijn, terwijl hij ook diende onder Jeroen Rijsdijk (49 duels) en Henk Fraser (32).

“Ik kijk met trots terug op de periode Sparta waarin we met elkaar mooie stappen hebben gemaakt", laat Boukhari optekenen op de website van de Kasteelheren. "Ik heb met meerdere trainers mogen werken en ze ondersteunen."

"Op sportief en menselijk vlak heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen, dank daarvoor. Ik wens Sparta en alle supporters heel veel succes. Het is geen afscheid, maar een tot ziens!”

Sparta komt ook met een dankwoord aan de voormalig middenvelder van onder meer Ajax. "Namens Sparta Rotterdam willen we Nourdin Boukhari bedanken voor zijn altijd positieve inbreng voor de club."

"Als speler was hij in drie periodes actief in het rood-wit gestreept en als trainer heeft hij zijn stappen gemaakt naar wat wij hopen een mooie vervolgstap in zijn trainersloopbaan zal zijn", aldus Sparta.

Het nieuws over Boukhari komt een dag na de mededeling dat trainer Maurice Steijn toch bij de club blijft. “Het moment van instappen was op een lastig moment dit seizoen, maar als ik zie wat we met de gehele club hebben bereikt dan maakt me dat trots en geeft me ook honger naar meer."