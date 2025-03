Nottingham Forest stunt opnieuw en houdt Champions League-droom in leven met zege op Manchester City

Nottingham Forest heeft zaterdagmiddag opnieuw een geweldig resultaat geboekt in de Premier League. In de eigen City Ground bleef de droom op Champions League-voetbal in leven met een overwinning op Manchester City: 1-0. Callum Hudson-Odoi was met de winnende goal de grote man aan de kant van the Tricky Trees. Forest, dat de derde plek bezet, vergroot de voorsprong op nummer vier Manchester City naar vier punten.

De formatie van Pep Guardiola bestond grotendeels uit de vaste namen. Matheus Nunes was de rechtsback van dienst, terwijl Nico González als nummer zes speelde. Savinho en Jérémy Doku stonden op de flanken en Erling Haaland keerde weer terug in de basis, nadat hij tijdens het FA Cup-duel met Plymouth nog op de bank begon.

De openingsfase was voor Manchester City, dat het doel van Forest-keeper Matz Sels meermaals onder vuur nam. Haaland noteerde het eerste kansje van de wedstrijd na een minuut of acht. Zijn inzet ging naast het doel. González was het dichtst bij de openingstreffer namens de uitploeg. De Spanjaard zag zijn schot op de buitenkant van de paal belanden.

Forest hield de deur vooral op slot in de eerste helft en wachtte geduldig op een mogelijke uitbraak via de counter. Die kwam er eigenlijk nauwelijks. Nicolás Domínguez voorkwam na bijna een half uur spelen dat Phil Foden een schot op doel kon noteren. De Argentijn blokte de poging van dichtbij van de Engelsman.

Chris Wood was verantwoordelijk voor het enige schot op doel van de thuisploeg in de eerste helft. De fysiek sterke spits probeerde het met een volley van afstand, maar daar had Ederson een vrij gemakkelijk antwoord op. De enige poging tussen de palen van Manchester City in de eerste helft kwam van Doku.

Ook na rust waren de schoten op doel spaarzaam in de City Ground. Domínguez, Bernardo Silva en Rúben Dias probeerden hun team op voorsprong te schieten, maar dat lukte niet. Hudson-Odoi raakte zo’n twintig minuten na rust de paal na een goede actie. De Engelse vleugelspeler kwam vanaf de linkerflank naar binnen en zocht de verre hoek. Ederson kon dat schot tegen de paal tikken, waardoor de stand 0-0 bleef.

Omar Marmoush en Kevin De Bruyne kwamen twintig minuten voor tijd in het veld. Zij losten Savinho en Foden af. De Bruyne nam het heft in handen en probeerde het kort na zijn entree van afstand, maar schoot naast. Ibrahim Sangaré, ex-PSV, viel tien minuten voor tijd in en zag drie minuten later dat zijn ploeg op voorsprong kwam via Hudson-Odoi.

Die goal begon allemaal bij een geweldige pass van Morgan Gibbs-White, die de doelpuntenmaker diep zag gaan op de rechtervleugel. De rechtspoot kwam naar binnen, ging daarna buitenom en verraste Ederson met een geplaatst schot in de korte hoek: 1-0 voor Forest. Manchester City probeerde een slotoffensief op te zetten in de laatste fase, maar tot echt grote mogelijkheden kwamen ze niet tot nauwelijks. Forest trok de overwinning zodoende over de streep.