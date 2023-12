Nottingham Forest heeft dag na ontslag Cooper nieuwe trainer definitief binnen

Nottingham Forest heeft Nuno Espírito Santo definitief aangesteld als opvolger van de ontslagen Steve Cooper. Het ontslag van Cooper zat er al enige tijd aan te komen, maar werd dinsdag bevestigd door verschillende Engelse media. Forest was al in gesprek met Nuno Espírito Santo als opvolger van Cooper en die onderhandelingen zijn nu succesvol afgerond.

Forest staat momenteel op de zeventiende plek in de Premier League. De aanhoudende tegenvallende resultaten waren de reden voor het ontslag van Cooper. De ploeg uit Nottingham verloor de laatste zes wedstrijden en won slechts één van de laatste dertien competitieduels.

Welcome to Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo ?? — Nottingham Forest (@NFFC) December 20, 2023

Espírito Santo wordt nu dus definitief de opvolger van Cooper. De Portugese oefenmeester heeft een contract voor twee en een half jaar getekend. Aanstaande zaterdag zal hij voor het eerst de honneurs waarnemen als hoofdcoach van Forest, in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth.

De Portugees beschikt al over enige ervaring in de Premier League, daar hij tussen 2017 en 2021 actief was als manager van respectievelijk Wolverhampton Wanderers en Tottenham Hotspur.

Bij Tottenham werd het echter geen succes voor Espírito Santo, die het slechts vier maanden vol wist te houden in de Engelse hoofdstad. Daarna vertrok hij naar Al-Ittihad in Saudi-Arabië, de club waar onder anderen Karim Benzema en N’Golo Kanté onder contract staan. Met die club werd hij vorig seizoen kampioen.

Espírito Santo leidde Wolves in 2018 naar promotie naar de Premier League, waar hij in zijn debuutseizoen op het hoogste niveau in Engeland knap zevende wist te eindigen. Naar verluidt benaderde Forest eerder ook Julen Lopetegui als mogelijke opvolger, maar de voormalig manager van Wolves was niet te porren voor een functie bij Forest.

Cooper werd in 2021 aangesteld als hoofdtrainer bij Forest toen ze onderaan bungelden in de Championship, het tweede niveau in Engeland. Een historische ommekeer zorgde ervoor dat Forest zich in dat seizoen terugknokte tot de play-off plaatsen, waarmee ze uiteindelijk promotie wisten af te dwingen naar de Premier League.

Cooper verlengde in oktober dit jaar nog zijn contract bij Forest, maar stond gedurende dit hele seizoen onder druk door de zwakke prestaties en lage klassering van zijn ploeg. Hierdoor bevindt Forest zich dit seizoen opnieuw in de degradatiestrijd.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties