Nottingham Forest brengt verbeterd bod uit op Feyenoord-spits Santiago Gimenez

Nottingham Forest heeft een verbeterd voorstel gedaan voor Feyenoord-spits Santiago Gimenez, zo meldt Fabrizio Romano woensdagochtend. De Engelse club hoopt de 23-jarige Mexicaan te strikken door middel van een pakketdeal, die kan oplopen tot 30 miljoen euro.

Feyenoord veegde begin deze week een pakketdeal ter waarde van 25 miljoen euro resoluut van tafel. De verwachting is dat de Rotterdammers ook niet akkoord gaan met de 5 miljoen euro die Nottingham Forest meer heeft geboden. Transfermarkt taxeert Gimenez overigens op 40 miljoen euro.

De Telegraaf meldde dinsdag dat Gimenez zelf ernstig twijfelt of hij Feyenoord wel wil verlaten voor een Engelse laagvlieger. ‘Gimenez blijft liever in De Kuip’, kopte de ochtendkrant op de voorpagina van Telesport. Volgens journalist Marcel van der Kraan is een transfer van Gimenez naar Nottingham Forest ‘verre van geregeld’.

“De dit seizoen opnieuw in de Champions League uitkomende Rotterdammers vinden hun 23-jarige spits véél meer waard en Gimenez blijft zelf ook liever in De Kuip. Begin dit jaar stond er een prijs van dik 40 miljoen euro op het prijskaartje van Gimenez en daar is niet veel aan veranderd”, aldus Van der Kraan.

Van der Kraan verwacht dat Feyenoord pas wil nadenken over de verkoop van Gimenez bij een bod van 35 miljoen euro. Ook na een akkoord met de Rotterdamse club is er nog veel werk te verrichten voor Nottingham Forest. “Dan zullen de Engelsen, met hun Portugese en ook Spaans sprekende trainer Nuno Espirito Santo, eerst Gimenez zelf nog moeten overtuigen."

“Gimenez zelf heeft ondanks eerdere gesprekken ernstige twijfels of hij Feyenoord wel wil verlaten. Gimenez weet dat hij in Rotterdam om de landstitel speelt, elk seizoen een prijs kan winnen én verzekerd is van Champions League-voetbal”, aldus Van der Kraan, die denkt dat Nottingham Forest alle zeilen bij moet zetten om zich te handhaven in de Premier League.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2022 zo’n 6 miljoen euro om Gimenez los te weken bij CD Cruz Azul. In 89 officiële wedstrijden was de Mexicaan goed voor 53 doelpunten en 13 assists. Met Feyenoord won Gimenez alle Nederlandse prijzen.