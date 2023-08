Van Hooijdonk biedt excuses aan en schuift voorlopig niet aan bij Studio Voetbal

Woensdag, 16 augustus 2023 om 17:38 • Jan Hoeksema • Laatste update: 17:44

Pierre van Hooijdonk zal voorlopig geen tafelgast zijn bij Studio Voetbal, zo maakt de NOS woensdagmiddag bekend. Die beslissing is genomen na overleg tussen de ex-voetballer en de omroep. Daarnaast heeft de voormalig spits zijn excuses aangeboden. Van Hooijdonk was de afgelopen dagen in opspraak nadat hij zondag bij het praatprogramma uitlatingen deed over Maurice Steijn en zijn tijd bij NAC Breda.

"Afgelopen zondag heeft Pierre van Hooijdonk in het programma stevige uitspraken gedaan over Maurice Steijn", schrijft de NOS. "De uitspraken werden ondanks herhaaldelijk doorvragen door de presentator in de uitzending niet onderbouwd door Van Hooijdonk. De beschuldigingen hebben ook na de uitzending tot de nodige discussies geleid. Woensdagmiddag heeft Van Hooijdonk openlijk excuses aangekondigd. De inhoud daarvan is bij de NOS nog niet bekend."

De omroep plaatst wel de kanttekening dat op een later moment een ander besluit genomen kan worden. De opgevoerde reden voor de aanstaande afwezigheid van Van Hooijdonk bij Studio Voetbal is een gebrek aan onderbouwing van de uitspraken die de voormalig spits deed over Ajax-trainer Steijn. "Uitgangspunt van de NOS is dat uitlatingen langs de lat van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid gelegd moeten kunnen worden. Daar ontbrak het aan." Het nieuws van de NOS is de volgende ontwikkeling in een slepende saga omtrent Van Hooijdonk en Steijn. De coach werd beschuldigd van het maken van 'duistere dealtjes met bevriende makelaars'.

"Deze opmerking heb ik in the heat of the moment gemaakt, in een discussie met tafelgasten", zegt Van Hooijdonk in een statement. "Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan." De vader van Sydney zou graag in gesprek gaan met Steijn. "Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten."

Eerder op de woensdag kwam al naar buiten dat Steijn een kort geding zou aanspannen tegen Van Hooijdonk, daar laatstgenoemde had nagelaten zijn claims te rectificeren. Kort op die berichtgeving volgde het nieuws dat Van Hooijdonk toch besloten had over te gaan op rectificatie. Het is niet bekend of het kort geding na de excuses en rectificatie is ingetrokken.

