NOS steekt Studio Sport Eredivisie in nieuw jasje met vrouwelijke analist

Vrijdag, 10 november 2023 om 13:35 • Wessel Antes • Laatste update: 13:46

De NOS heeft besloten het concept van NOS Studio Sport Eredivisie in een nieuw jasje te steken, zo laat de publieke omroep vrijdagmiddag weten. Vanaf aankomende zondag ondersteunt analist Leonne Stentler presentator Gert van 't Hof met voetbalanalyses en andere inzichten bij de samenvattingen van de Eredivisie. Ook in de nieuwe opzet wordt het programma op zondagavond om 19:00 uur uitgezonden.

In het persbericht laat de NOS nadrukkelijk weten dat de samenvattingen van de voetbalwedstrijden uit de Eredivisie centraal blijven staan. Wel zullen er enkele veranderingen doorgevoerd worden. “Nieuw is dat de kijker meer inzicht krijgt in bepaalde spelsituaties of andere gebeurtenissen bij een wedstrijd.”

De publieke omroep onthult verder wat Stentler voor rol gaat krijgen in het programma. “Leonne Stentler licht een speler uit, kiest het doelpunt van het weekeinde, analyseert een spelsituatie of reageert op een interview, een VAR-moment of andere opvallende zaken.”

De NOS zelf ziet het idee wel zitten, zo blijkt uit de berichtgeving. “Korte intermezzo's om de uitzending voor de kijker nog interessanter te maken. De uitgebreide analyse volgt later op de avond in NOS Studio Voetbal.”

Stentler

Stentler (37) was tussen 2007 en 2015 actief als profvoetbalster in de Vrouwen Eredivisie. Eerst bij de vrouwelijke tak van ADO Den Haag (2007-2012), later bij Ajax (2012-2015). Met de vrouwen van ADO won Stentler de dubbel in het seizoen 2011/12. Stentler is ook voormalig international van de Oranje Leeuwinnen. Tussen 2009 en 2013 speelde de oud-verdedigster zestien interlands.

Sinds 2019 is Stentler actief bij ESPN en de NOS als analist. Ook maakt ze de podcast 1920 Clubhouse over vrouwenvoetbal in Nederland. Stentler was als analist actief op meerdere WK’s en EK’s Voetbal en was een van de vaste gezichten in Eredivisie op Vrijdag van de NOS. Vanaf heden zal Stentler dus elke zondag te zien zijn bij de publieke omroep.

Eerder was Stentler op zondag al regelmatig actief als gast in Studio Voetbal en NOS Langs de Lijn. Haar werk in de voetbalmedia combineert Stentler overigens met een functie bij PSV. In Brabant houdt de Rotterdamse zich bezig met scoutings- en opleidingsmogelijkheden voor de Eindhovense club.