NOS slaat terug naar Vandaag Inside: ‘We maken het niet voor Johan Derksen’

Vrijdag, 24 november 2023 om 07:28 • Laatste update: 07:29

De nieuwe opzet van Studio Sport Eredivisie en Studio Voetbal is met gemengde gevoelens ontvangen, zo erkent Hoofdredacteur van NOS Sport, Gert-Jaap Hoekman, in gesprek met Voetbal International. De publieke omroep besloot beide voetbalprogramma's in een nieuw jasje te steken en dat kwam al snel op kritiek te staan. Hoekman neemt niet alle kritiek ter harte.

Sinds kort ondersteunt analist Leonne Stentler presentator Gert van 't Hof met voetbalanalyses en andere inzichten bij de samenvattingen van de Eredivisie op zondagavond. Ook het daaropvolgende praatprogramma, met Sjoerd van Ramshorst als presentator, is veranderd.

Johan Derksen uitte na het zien van de eerste uitzendingen meteen kritiek in Vandaag Inside. "Het is heel stijfjes allemaal", aldus de televisiepersoonlijkheid. "Zo'n nette presentator (Gert van 't Hof, red.), en dan zo'n juffrouw (Stentler, red.) op de achtergrond. Dan denk ik: stond Tom Egbers daar maar weer."

Met de kritiek van Derksen kan Hoekman weinig. "We maken het niet voor Johan Derksen", stelt de hoofdredacteur. "Hij mag daar zijn mening over hebben, dat is helemaal prima. Maar ik vind niet dat hij een hele groep vertegenwoordigt. Het is gewoon een tv-persoonlijkheid, hij praat voor zichzelf."

"Over Vandaag Inside en X denk ik een beetje hetzelfde; het is een gevaar om er helemaal naar te luisteren, maar ook om het totaal te negeren", gaat Hoekman verder. "Wij kiezen ervoor om in deze aanpak te geloven en te luisteren naar alle geluiden, ook bijvoorbeeld naar onze eigen kijkonderzoeken en analyses."

Hoekman zag wel dat er spanning was tijdens de eerste uitzending. "Ik zag bij Leonne dat het even wennen was voor haar. Maar ik zag ook wel gelijk de potentie en dus ook dat het een goed idee is geweest. Je moet gewoon meters maken. De volgende zal wel weer een stukje relaxter worden. En daar wordt ze ook op gecoacht, dat gaat zeker goedkomen."

Het volgende project voor Hoekman? De programmering rond het EK in goede banen leiden. "Studio Sport Eredivisie op vrijdag en zaterdag blijven hetzelfde. We zijn nu volle bak bezig met het EK. We zitten over een paar weken bij de loting in Hamburg en ondertussen zijn we met elkaar in gesprek over wat voor programma we daaromheen gaan maken."