NOS onthult onthutsend detail onderzoek Mislintat: sleutelfiguur niet benaderd

De voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, Pier Eringa, is niet benaderd voor het onderzoek van KPMG naar mogelijke belangenverstrengeling van voormalig technisch directeur Sven Mislintat, zo onthult de NOS woensdagmiddag.

Het detail is zeer opvallend, daar het NRC een dag eerder al bekendmaakte dat een aantal betrokkenen niet is gehoord, waaronder ICM Stellar, het kantoor dat de belangen van Borna Sosa vertegenwoordigde. Daar komt nu Eringa bij.

Uit het onderzoek van forensisch accountant KPMG blijkt dat er ‘geen grond voor aansprakelijkheidsstelling is’. Wél roept de handelswijze van Mislintat ‘vragen op’, zo luidt de conclusie die maandag door Ajax werd gedeeld.

Na het NRC zet nu ook de NOS zijn vraagtekens achter de validiteit van het uitgevoerde onderzoek. Dat Eringa niet is benaderd om deel te nemen aan het onderzoek is namelijk erg opvallend.

In de periode dat Mislintat de functie van directeur voetbalzaken bekleedde bij Ajax was Eringa voorzitter van het toezichthoudend orgaan binnen de club. Hij nam een sleutelpositie in bij het controleren van de directie tijdens de veelbesproken transferzomer van 2023 en trad in september vorig jaar terug.

Eringa wil niet reageren op het verzoek van de NOS om alsnog zijn blik te werpen op het onderzoek. KPMG verwijst op zijn beurt in een reactie naar Ajax en wijst op de geheimhouding waaraan zij als onderzoeksbureau gehouden zijn.

Ook Ajax is benaderd voor commentaar, maar de club wil niet ingaan op ‘individuele gevallen’. “Het betrof een onafhankelijk onderzoek van KPMG Forensic. Zij hebben bepaald met wie te spreken en met wie niet”, luidt de reactie van Ajax.

