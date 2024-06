NOS noemt opvallende speler als nieuw 'wapen' na training Nederlands elftal

NOS noemt opvallende speler als nieuw ‘wapen’ na training van het Nederlands elftal

Als we NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg mogen geloven, maakte Steven Bergwijn maandag een hele goede indruk op de training van het Nederlands elftal. De buitenspeler van Ajax wordt zelfs als mogelijk nieuw 'wapen' beschreven.

Ronald Koeman gunde zijn spelers daags na de 1-2 overwinning op Polen een enigszins rustige training. De selectie kreeg bezoek van familie en kreeg de middag vrijaf.

Toch werd er aan het begin van de maandag wel degelijk getraind, waarbij er onder meer in partijvorm werd geoefend. In dat laatste onderdeel maakte Bergwijn een goede indruk, onder meer door twee keer te scoren.

"Iedereen komt wel in vorm kan je zien", aldus Stekelenburg, die aanwezig was bij de training. "Nederland heeft meerdere wapens op de bank en wie ook een wapen aan het worden is, is Steven Bergwijn."

"Hij is in vorm", vervolgt de verslaggever zijn relaas. "Misschien nog wel beter in vorm dan we het hele jaar bij Ajax hebben gezien. Wie weet dat hij later in het toernooi nog van waarde kan zijn."

Tijdens de overwinning op Polen bleef Bergwijn negentig minuten lang op de bank. Koeman bracht Georginio Wijnaldum, Donyell Malen, Jeremie Frimpong en Wout Weghorst om de 1-1 stand van het scorebord te schieten, en met succes.

Aanstaande vrijdag vervolgt Nederland het EK met het belangrijke duel met Frankrijk. In Leipzig wordt om 21:00 uur afgetrapt.

