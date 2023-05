NOS moet rectificeren: Ajax heeft geen contact gezocht met Peter Bosz

Maandag, 1 mei 2023 om 14:28 • Guy Habets • Laatste update: 14:33

In tegenstelling tot wat zondagavond werd gemeld tijdens Studio Voetbal, is Peter Bosz niet benaderd door Ajax. Dat werd gerectificeerd door Jeroen Stekelenburg tijdens de NOS Voetbalpodcast. Naar verluidt kreeg de NOS het bericht over Bosz zondag binnen en werd het door presentator Sjoerd van Ramshorst openbaar gemaakt voordat er een kans was om het te checken.

"We hebben zojuist het nieuws binnen gekregen van NOS Radio dat Peter Bosz zou zijn benaderd", aldus Van Ramshorst tijdens de uitzending. "Het klinkt toch logisch?", haakte Stekelenburg daar toen op in. "Dat is toch niet zo gek? En Heitinga als assistent. Misschien kan hij nog eens terugkeren, misschien niet. Als je iets verder uitzoomt, is dit toch meer dan een desastreus seizoen voor Ajax? Kijk wat ze hebben geïnvesteerd dit seizoen, dat is ongekend."

Nu blijkt echter dat het nieuws over Bosz niet waar is. Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad meldde dat al en nu krabbelt ook de NOS terug. "Ik werd net gebeld door de redacteur van Studio Voetbal", laat Stekelenburg optekenen in de podcast. "Dat bericht kwam gisteren heel laat binnen, zo rond 23.00 uur. Dat is niet het moment om nog even te bellen of iets klopt, dus dat is vanmorgen nog gebeurd. Het blijkt niet te kloppen. Peter Bosz ontkent het zelf en zegt dat hij niet benaderd is door Ajax. Dat wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren, maar het bericht van gisteren is in elk geval ontkracht."

Bosz liet eerder al in Rondo op Ziggo Sport en tijdens Studio Voetbal weten dat hij graag met Ajax zou willen praten. De oefenmeester uit Apeldoorn zwaaide tijdens het seizoen 2016/17 ook al de scepter in de Johan Cruijff ArenA en haalde toen met aantrekkelijk voetbal de finale van de Europa League. In de Eredivisie eindigde Ajax als tweede, achter Feyenoord. Bosz vertrok daarna na onenigheid met algemeen directeur Edwin van der Sar naar Borussia Dortmund.