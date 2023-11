NOS maakt alsnog excuses aan KNVB: ‘We zijn over de schreef gegaan’

Dinsdag, 21 november 2023 om 16:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:58

De NOS heeft met het uitzenden van uitspraken van bondscoach Ronald Koeman, vanaf de bank tijdens de kwalificatiezege op Ierland (1-0), een afspraak met de KNVB geschonden. Dat heeft de omroep in een nieuwe reactie aan het Algemeen Dagblad laten weten.

De NOS liet maandag in een eerste reactie weten volgens de regels te hebben gehandeld. Daar kwam de zendgemachtigde van de EK-kwalificatieduels dinsdagmiddag alsnog op terug. “We hebben inmiddels onze excuses gemaakt aan de KNVB”, zo luidt de reactie.

De NOS geeft aan dat met de stand van de camera’s inderdaad niets mis was, maar met het uitzenden van het geluid, waar met de voetbalbond ook afspraken over zijn gemaakt, is de omroep naar eigen zeggen wel over de schreef gegaan. “Dat hadden we niet moeten doen en dat hebben we de KNVB laten weten”, stelt een woordvoerder.

Reactie Koeman

Tijdens het duel met Ierland werd op camerabeelden vastgelegd hoe Koeman niet tevreden was. Voor de kijker was te horen hoe de bondscoach kritiek had op zijn aanvallers. “Kijk nou hoe ze staan. Wout Weghorst, jij moet daarheen”, was in de huiskamers te horen.

“Dit is irritant”, zei Koeman na afloop bij het terugkijken van de beelden. “Ik vind het sowieso irritant dat er een camera op een halve meter van mijn gezicht staat tijdens de wedstrijd. Dat is geen topvoetbal, dat slaat nergens op.”

“Ik heb daar in het buitenland geen last van. Misschien is het beter dat ik aan de andere kant ga zitten. Het slaat nergens op dat er een camera negentig minuten lang bijna tegen je wang aan zit. Ik vind dat dit niet kan”, liet de bondscoach weten.

Door de 1-0 zege op Ierland van afgelopen zaterdag is Oranje zeker van kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland. Dinsdagavond wordt de kwalificatiecyclus afgesloten tegen Gibraltar.