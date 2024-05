NOS: Ajax zit unaniem op hetzelfde spoor en gaat voor één man

Ajax ligt nog altijd op koers voor het binnenhalen van Francesco Farioli als nieuwe trainer, zo meldt Jeroen Stekelenburg van de NOS in Studio Voetbal. Ajax voert al langdurig onderhandelingen met de trainer van OGC Nice. "Het gaat Farioli worden", zegt Stekelenburg met grote stelligheid.

"Het is niet zo dat Ajax nog op meerdere sporen zit. Ajax zit unaniem op één spoor en dat is dat van Francesco Farioli", zo maakt Stekelenburg aan alle onduidelijkheid een eind.

OGC Nice speelde zondagavond op de slotdag van de Ligue 1 tegen Lille OSC (2-2). "Dat het nog niet rond is moet je meer zoeken in het feit dat Nice nog speelde", aldus Stekelenburg.

Het vinden van een nieuwe trainer is een intensief traject, zo legt de NOS-verslaggever uit. "Dat gaat tegenwoordig wel anders dan 'twee telefoontjes en het is rond'. Geloof mij dat ze bij Ajax alles hebben gedaan om een zo goed mogelijke beslissing te nemen."

"Dat houdt in: gesprekken voeren van uren. Niet even een uurtje, nee meerdere keren urenlang. Dat is trainingen bezoeken, dat is alle wedstrijden bezoeken. Veel contacten ook om zo iemand heen, niet alleen met hemzelf praten."

Niet alleen Ajax werkt op die manier, stelt Stekelenburg. "Als je als topclub tegenwoordig goed je werk doet, dan is dat hoe je te werk gaat bij het zoeken naar een trainer", stelt Stekelenburg. "Dan praat je ook niet met één iemand, maar met meerdere mensen." Ajax sprak ook intensief met Graham Potter, die uiteindelijk zelf afhaakte.

"Nogmaals, het gaat Farioli worden", zegt Stekelenburg. "Het is een kwestie van tijd. Het kan natuurlijk altijd nog mislopen, want er staat geen handtekening op papier." Ook Brighton & Hove Albion zou inmiddels werk maken van de komst van Farioli. Bij de Premier League-club heeft Roberto De Zerbi zijn afscheid aangekondigd.

