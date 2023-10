Norwich City komt met prachtige boodschap op World Mental Health Day

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 16:56 • Lars Capiau

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen.

Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het is dinsdag 10 oktober, een dag die jaarlijks in het teken staat van de mentale gezondheid. Norwich City gaat op deze dag viraal op het internet met een prachtig filmpje, waarin de Engelsen een krachtige boodschap meegeven.

"Zorg voor elkaar", schrijft de club op X. "Soms is het overduidelijk dat iemand het moeilijk heeft, maar soms zijn de signalen lastiger te herkennen."