Nordin Amrabat (37) wordt ploeggenoot van Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr

Nordin Amrabat vertrekt transfervrij van AEK Athene naar de Saudische topclub Al-Nassr, waar hij ploeggenoot wordt van Cristiano Ronaldo, zo meldt ESPN. Het nieuws is opvallend te noemen, aangezien de 37-jarige aanvaller zondag in gesprek met de sportzender nog aangaf dat hij neigde naar een terugkeer naar Nederland.

Amrabat stond eerder al drie jaar onder contract bij Al-Nassr. Tussen 2018 en 2021 kwam hij daar tot 100 officiële duels. Daarin was hij goed voor 20 goals en 16 assists.

Ruim dertien jaar geleden ging Amrabat zijn eerste buitenlandse avontuur aan. In gesprek met ESPN zei hij afgelopen weekend dat hij nog niet denkt aan stoppen, maar wel een terugkeer naar Nederland overweegt. “Daar is het het goede moment voor.”

Amrabat liet in het interview weten dat hij meerdere opties heeft. “Ik laat het op me afkomen. Ik kan verlengen bij AEK, die willen graag dat ik nog minimaal een jaar blijf. Maar ik heb ook wat opties in Nederland. Met één club heb ik al gesproken, een andere club wil nog met me praten.”

De aanvaller gaf aan dat hij ook wat heeft lopen in de Serie A, wat nog niet echt concreet is en dat er wat speelt in het Midden-Oosten. Dat gaat dan vermoedelijk om Al-Nassr.

“Ik moet even kijken met de familie wat het gaat worden. Ik zit al een aantal jaar in het buitenland, dan mis je je familie en vrienden ook. Maar ik moet alle plussen en minnen op een rijtje zetten en dan een keuze maken”, aldus Amrabat.

De 64-voudig international van Marokko liet al doorschemeren dat hij snel de knoop gaat doorhakken. “Ik ga komende week een beslissing nemen. Binnen twee weken wil ik duidelijkheid, want ik wil niet te lang wachten. Ik houd ervan om vanaf de voorbereiding al bezig te zijn, gelijk te beginnen en dan zo het seizoen te beginnen.”

Amrabat speelde in Nederland voor onder meer PSV, VVV-Venlo en FC Omniworld, dat nu Almere City FC heet. In het buitenland heeft hij clubs als Galatasaray, Malága, Watford en AEK achter zijn naam staan.

