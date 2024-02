Noorse media zien ‘grootste beroving aller tijden in Bodø’ na zege van Ajax

Dat Ajax de volgende ronde van de Conference League heeft bereikt, mag een wonder heten, zo concluderen de Noorse media. De Amsterdammers kropen in de return tegen FK Bodø/Glimt meerdere keren door het oog van de naald en wonnen uiteindelijk na verlenging door een treffer van Kenneth Taylor.

“Deze avond gaat de geschiedenisboeken in als de grootste overval aller tijden in Bodø”, schrijft VG over de in hun ogen gestolen overwinning van Ajax in Noorwegen. “Bodø/Glimt domineerde gigantisch, maar telkens stond Diant Ramaj in de weg.”

De sluitpost van Ajax groeide uit tot man van de wedstrijd. Met enkele cruciale reddingen en katachtige reflexen sleepte hij er voor zijn ploeg een verlenging uit.

“Het Europese avontuur is dus voorbij, terwijl Ajax wonder boven wonder doorgaat naar de achtste finales van de Conference League. In de tweede helft was het bijna niet te geloven hoeveel overwicht Bodø/Glimt tijdens de return tegen Ajax had. Drie schoten op de lat zeggen genoeg over de gemiste kansen van de thuisploeg”, besluit VG.

Ajax kroop vlak na rust door het oog van de naald, nadat het al met tien man stond na een rode kaart voor Josip Sutalo. De bezoekers leken met negen man verder te moeten toen Borna Sosa een bal met de arm van de lijn had gehaald. Na inmenging van de VAR besloot de scheidsrechter echter om juist Ajax een vrije trap te geven, vanwege een overtreding op Ramaj.

“Het is een van de ergste dingen die ik ooit heb gezien", wordt Viaplay-commentator Andreas Toft over het discutabele moment geciteerd door Dagbladet. Tor Ole Skullerud, die als analist te gast was bij de sportzender, was het daarmee eens: “Dit slaat helemaal nergens op.”

De Noorse krant omschrijft de uitschakeling van Bodø/Glimt als een ‘afschuwelijk drama’. “Een nieuwe koude douche voor Glimt”, zo luidt het oordeel van Dagbladet. “Bodø/Glimt miste een zee aan kansen. In de verlenging liet Nino Zugelj zelfs een open kans liggen, nadat hij al voorbij de doelman was gedribbeld.”

