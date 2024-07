Noors competitieduel Rosenborg - Lillestrøm definitief gestaakt na massale anti-VAR-protesten

De Noorse competitiewedstrijd tussen Rosenborg BK en Lillestrøm SK is zondag al na een half uur spelen definitief gestaakt. Scheidsrechter Rohit Saggi kwam tot dat besluit nadat hij het spel al voor de vierde keer had stilgelegd als gevolg van anti-VAR-protesten van fans van beide clubs.

Bij de laatste protestactie werden er rookbommen, tennisballen en viskoekjes het veld op gegooid. Er werd overwogen om de wedstrijd zonder supporters voort te zetten, maar in overleg met de politie, afgevaardigden, de Noorse voetbalbond (NFF) en de clubs heeft Saggi besloten het duel definitief te staken.

“Ik vind het triest voor het voetbal”, gaf Saggi na afloop van het duel aan tegenover de Noorse staatsomroep NRK. “We zijn hier ook omdat we willen dat er voetbal wordt gespeeld en de wedstrijd wordt uitgespeeld.”

Rosenborg vs. Lillestrøm in Norway's Eliteserien, play has now been stopped a total of four times inside the first 30 minutes due to protests from both sets of fans because they don't like VAR ?? Items thrown onto the pitch include tennis balls, smoke bombs and... fishcakes. pic.twitter.com/NyMhvuepkg — Andy Lewers (@AndyLewers) July 21, 2024

Ook Rosenborg-trainer Alfred Johansson was teleurgesteld in hoe het duel moest eindigen. "Het is gek. Het is een vervelend gevoel. We zijn hier allemaal om te voetballen en juist dat mogen we niet doen. We begrijpen dat ze hun standpunt en houding hebben, maar we zijn vooral boos dat we onze wedstrijd niet kunnen spelen."

Analist Åge Hareide is hard voor de supporters. "De supporters bewandelen de verkeerde weg. Ze stoppen het spel en voorkomen dat hun teams spelen. Het verpest het voetbal voor iedereen. Ze saboteren hun team. Ze moeten op een goede manier de dialoog aangaan met de bond, want dit verpest het voetbal voor iedereen."

Er zijn al enkele weken protestacties bezig in de Eliteserien, het hoogste niveau van Noorwegen. Analist Carl-Erik Torp liet onlangs al weten te verwachten dat de protesten zullen leiden tot de afschaffing van de VAR in Noorwegen. "Het lijkt erop dat de supporters een besluit hebben genomen, dus ik denk dat ze de VAR in Noorwegen kunnen stoppen. Zo sterk is hun stem. Je kunt het niet altijd negeren."

Wanneer Rosenborg - Lillestrøm uitgespeeld wordt, is nog onbekend. Saggi laat weten dat de nieuwe speeldatum in overleg met de clubs en NFF bepaald moet worden. Toen de wedstrijd gestaakt werd, stond er nog een 0-0 stand op het scorebord.

