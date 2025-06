'Nooit vertoonde beelden': Borussia Dortmund heeft geen spelers op de bank langs het veld

Het WK voor clubs in de Verenigde Staten heeft zaterdagavond voor unieke beelden gezorgd. Borussia Dortmund pakte ten koste van Mamelodi Sundowns zijn eerste zege (3-4) op het mondiale toernooi, maar deed dat zonder wisselspelers langs het veld.

Mede dankzij de eerste treffer van Jobe Bellingham voor de Duitsers werd de 1-0 achterstand tegen Mamelodi Sundowns ongedaan gemaakt: 3-4. Dortmund heeft nu aan een punt tegen Ulsan HD genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finale.

Het duel met de Zuid-Afrikanen werd afgewerkt in Cincinnati, waar het liefst 35 graden was. De temperatuur en brandende zon leidde tot een opmerkelijk besluit van de staf van Borussia Dortmund. Alle wissels bleven namelijk achter in de kleedkamer.

Op social media deelde die Borussen een foto van de kleedkamer, die vol zat met spelers tijdens de eerste helft van de wedstrijd tegen Mamelodi Sundowns.

“Onze wissels keken vanuit de kleedkamer om de brandende zon in het TQL-stadion te vermijden. Zoiets hebben we nog nooit eerder gezien, maar in deze hitte is het niet meer dan logisch”, schreef de club bij de foto.

De hittegolf in de Verenigde Staten blijft voorlopig nog aanhouden, en op sommige plekken in Amerika kan het kwik zelfs oplopen tot veertig graden Celsius. Veel spelers, waaronder Marcos Llorente van Atlético Madrid, spreken van ‘vreselijke hitte’.

Verder zijn er al meerdere wedstrijden uren stilgelegd wegens dreigend noodweer. Met name onweer is een belangrijke reden geweest om duels in sommige gevallen meer dan twee uur stil te leggen.