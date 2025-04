Nooit meer The Joker: fanatieke Nederlandse supportersgroep houdt op te bestaan

Brigata Tifosi (BT), de fanatieke supportersgroep van De Graafschap, houdt na dit seizoen na 21,5 jaar op te bestaan. BT meldt in een statement dat 'een aantal factoren' de reden is achter het besluit. "We doen het met volle overgave, of we doen het niet."

Brigata Tifosi werd in 2003 opgericht en groeide uit tot een van 's lands fanatiekste supportersgroepen. In 2023, bij het twintigjarig bestaan van BT, ging een sfeeractie van de harde kern van De Graafschap de wereld over.

Maandenlang werd er gewerkt om tijdens de wedstrijd tegen FC Eindhoven voor spektakel te zorgen. Met vuurwerk, een enorm spandoek en iemand verkleed als the Joker werd de actie een groot succes. The Joker liet zich in 2018 ook al zien bij de promotie van De Graafschap.

De identiteit van the Joker is nog altijd niet bekend, al gaat het vermoedelijk niet om Joaquin Phoenix. Maar aan al die indrukwekkende acties komt na dit seizoen dus een einde. Wel gaat BT op zoek naar een 'De Graafschap-waardige invulling' om het gat te vullen.

"Na 21,5 jaar hebben we met pijn in ons hart besloten om te stoppen als BT", begint het bericht. "Een beslissing die er voor ons al enige tijd aan zat te komen, maar die we door verschillende inspanningen de afgelopen jaren hebben kunnen uitstellen. Helaas zijn er, zowel binnen als buiten de groep, een aantal factoren die het onmogelijk maken nog langer onze club te supporten zoals we dat al die jaren hebben gedaan."

"En dus moeten we eerlijk zijn, naar onszelf én naar de club. We doen het met volle overgave, of we doen het niet. Dit is de reden dat we de beslissing genomen hebben om na dit seizoen een punt achter BT te zetten. Dit betekent natuurlijk niet dat we niet meer te zien zullen zijn op De Spinnekop of bij uitduels. Een fanatieke Graafschapper ben je voor het leven!"

"Grootse sfeeracties, onophoudelijke vocale support, zowel op De Vijverberg als in de verste uithoeken van het land. In weer en wind, in goede, maar vooral in slechte tijden: we waren er. Altijd en overal! We kijken terug op een fantastische tijd en zijn trots op wat we als groep hebben bereikt. Samen hebben we onze club op de kaart gezet. Europa kent De Graafschap, en dat is volledig te danken aan de prestaties van de supporters."

"We beseffen dat er een gat zal ontstaan en zullen daarom samen met de andere supportersgroeperingen kijken naar een De Graafschap-waardige invulling. Hoewel we in de play-offs als groep nog één keer alles uit de kast zullen halen, maken we nu alvast van de gelegenheid gebruik om iedereen die ons door dik en dun gesteund heeft, te bedanken voor al die onvergetelijke jaren!"