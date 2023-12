Noodweer teistert zuiden van Duitsland: Bayern München - Union Berlin afgelast

Zaterdag, 2 december 2023 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:29

Het duel tussen Bayern München en 1. FC Union Berlin gaat zaterdagmiddag niet door vanwege hevige sneeuwval, meldt de Duitse recordkampioen. Door de slechte weersomstandigheden in Beieren, en met name in München, wordt het niet veilig geacht voor toeschouwers om af te reizen naar de Allianz Arena.

BILD benadrukt dat het niet aan de veldverwarming ligt in het stadion van Bayern. Die zou in prima staat verkeren. De veiligheid op de weg maakt het voor fans echter een schier onmogelijke opgave om veilig en op tijd bij de Allianz Arena te komen.

?? Union Berlin's team bus in Munich this morning [?? @fcunion] pic.twitter.com/upJZQJ42MM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 2, 2023

Het zuiden van Duitsland kampt al dagen met hevige sneeuwval. Meerdere wegen in de regio zijn onbegaanbaar geworden door sneeuw en omgevallen bomen. De politie heeft mensen opgeroepen om thuis te blijven.

Er is zaterdag tot zeker 12:00 uur geen openbaar vervoer mogelijk in het zuiden van Duitsland. Als gevolg hiervan is een groot aantal supporters niet in de gelegenheid om af te reizen naar het duel in de Bundesliga.

Vanwege de hevige sneeuwval werden ook al meerdere activiteiten op de luchthaven van München geannuleerd. Tot nu toe zijn ongeveer 320 van de 760 geplande vluchten voor vandaag gecanceld. Ook het treinverkeer rond München wordt hevig getroffen.

Het is vooralsnog niet bekend of meerdere wedstrijden uit het programma worden gehaald in de Bundesliga. Om 15.30 uur staan drie wedstrijden gepland. VfB Stuttgart en Werder Bremen nemen het vanaf 18.30 uur tegen elkaar op.

Zaterdag wordt volgens de Duitse weerdienst vooral het zuidoosten van het land getroffen door slecht weer, waar de op een na hoogste weerswaarschuwing geldt.