Nóg twee vrouwen beschuldigen Antony publiekelijk van mishandeling

Vrijdag, 8 september 2023 om 11:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:01

De problemen voor Antony lijken groter te worden. Zijn ex-vriendin, Gabriela Cavallin, beschuldigde de aanvaller van Manchester United al meerdere keren publiekelijk van huiselijk geweld. Twee andere vrouwen hebben Cavallin nu gevolgd met beschuldigingen van mishandeling aan het adres van de voormalig Ajacied. De CBF, de Braziliaanse voetbalbond, besloot maandag om Antony tijdelijk uit te sluiten van interlandvoetbal.

Antony is het middelpunt van een nieuwe storm nu nog twee andere vrouwen hem publiekelijk hebben beschuldigd van mishandeling. Rayssa de Freitas, een influencer en rechtenstudent, beweert dat ze lichamelijk letsel heeft opgelopen nadat ze was aangerand door Antony en een vrouw in mei vorig jaar, zo schrijft Braziliaanse media. De krant Extra beweert dat De Freitas het vermeende incident op 20 mei vorig jaar heeft gemeld bij de politie van São Paulo. De vrouw zou in het ziekenhuis zijn behandeld voor haar verwondingen.

Een andere vrouw, bankier Ingrid Lana, heeft in een televisie-interview met Record TV beweerd dat ze door Antony onder druk is gezet om seks te hebben tijdens een zakenreis naar Engeland vorig jaar. Lana beweert dat Antony haar bij hem thuis uitnodigde en haar tegen een muur duwde waardoor ze haar hoofd stootte. “Hij probeerde een relatie met me te krijgen en dat wilde ik niet”, zei Lana in het interview. “Toen ik op zijn uitnodiging bij hem thuiskwam, realiseerde ik me dat hij bijbedoelingen had.”

Antony's vertegenwoordigers weigeren te reageren op de meest recente beschuldigingen aan het adres van de Braziliaan. Manchester United bracht woensdag wel een kort statement naar buiten, waarin de beschuldigingen tegen Antony van zijn ex-vriendin Cavallin worden erkend. The Red Devils lieten weten de zaak rondom de vleugelaanvaller ‘serieus’ te nemen, al is er nog geen beslissing genomen over Antony's positie in de selectie van manager Erik ten Hag.

De politie van São Paulo is een onderzoek gestart naar Antony, die zijn ex tussen juni 2022 en mei 2023 meerdere keren fysiek zou hebben aangevallen. UOL Esporte publiceerde eerder al een rapport van zeventig pagina's waarin Cavallin de zaak voorbereidt. Maandag kwam het medium met visueel en auditief bewijsmateriaal. In een video van bijna zeven minuten maakt UOL zich hard voor Cavallins zaak. Er komen diverse beelden en geluidsfragmenten voorbij die als bewijs dienen tegen Antony. UOL beweert naast deze beelden ook video's te hebben waarop de agressie van de 23-jarige ex-Ajacied te zien zou zijn.

Braziliaans elftal

Antony is door de Braziliaanse voetbalbond uit de selectie voor de komende interlandperiode gehaald, zo werd maandagavond bekendgemaakt via de officiële kanalen. "In het licht van de feiten die maandag over Antony aan het licht zijn gekomen, die onderzocht moeten worden, én om het vermeende slachtoffer, de speler, het Braziliaanse nationale team en het CBF te beschermen, laat de organisatie weten dat de speler is verwijderd uit het Braziliaanse nationale team."