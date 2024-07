Nog twee clubs melden zich bij Ajax voor Van den Boomen; eventuele deal staat los van Rosario

Lille OSC is niet de enige gegadigde om Branco van den Boomen over te nemen van Ajax. Volgens De Telegraaf zijn namelijk ook het Spaanse Osasuna en het Italiaanse Como in de markt voor de middenvelder. Beide clubs hebben een eerste bod aangekondigd.

Lille meldde zich zaterdagmiddag al met een concreet bod in Amsterdam. De hoogte daarvan is vooralsnog onbekend, maar wel werd duidelijk dat Ajax een som van zes miljoen euro verlangt om Van den Boomen van de hand te doen.

Ondanks de twee nieuwe kandidaten, ligt een terugkeer naar Frankrijk voor de hand, aldus Mike Verweij namens De Telegraaf. "Maar de nummer elf van afgelopen La Liga, Osasuna, en het naar de Serie A gepromoveerde Como wanen zich nog niet kansloos. De salariseisen van Van den Boomen vormen voor geen van de drie clubs een probleem."

De clubwatcher van Ajax weet daarnaast dat het mogelijke vertrek van de 28-jarige spelverdeler losstaat van de eventuele komst van Pablo Rosario. "De middenvelder van OGC Nice, die in Frankrijk met Farioli samenwerkte en diens verlengstuk in het veld was, heeft van Ajax te horen gekregen dat hij in eerste instantie als rechter centrale verdediger wordt gehaald."

Vraagprijs Ajax

Een persoonlijk akkoord tussen de Brabander en Lille zal geen obstakel vormen, zo schreef journalist Tim van Duijn. Ajax zou bereid zijn mee te werken aan een vertrek. Van den Boomen, die nog tot medio 2027 vastligt in de Johan Cruijff Arena, komt namelijk niet in de plannen voor van de nieuwe trainer, Francesco Farioli.

In eerste instantie zag de Italiaan het wel degelijk zitten in de voormalig speler van Toulouse. Inmiddels ziet Farioli echter in dat Van den Boomen op geen enkele positie op het middenveld eerste keus gaat zijn.

