Nog geen besluit over nieuwe deal met ESPN: nieuwe datum vastgesteld

Maandag, 8 mei 2023 om 15:50 • Wessel Antes

Het besluit over de televisierechten van de Eredivisie wordt nu nog niet genomen, zo meldt De Telegraaf maandagmiddag. De Eredivisie-clubs zijn niet tevreden met de ESPN/Disney-deal en hebben een definitief besluit doorgeschoven naar 5 juni. Maandag werd wel al bekend dat directeur Jan de Jong langer verbonden blijft aan de Eredivisie CV. Dat besluit werd unaniem genomen op de vergadering van vennoten.

De Eredivisie-clubs denken dat er een verbeterd voorstel uit te slepen is en hebben de mediacommissie en De Jong de boodschap gegeven om verder te onderhandelen. Momenteel bedraagt het bod van de huidige rechtenhouder ESPN/Disney 170 miljoen euro (jaarlijks) voor de periode van 2025 tot 2035. De clubs vinden de voorgestelde contractduur te lang en willen tevens een hoger bedrag zien. Met name de topclubs zijn ontevreden over het huidige onderhandelingsresultaat. Op 5 juni komen de clubs wederom bij elkaar.

Eerder werd al bekend dat een consortium van kabelmaatschappijen bereid is een hogere prijs neer te leggen voor de Eredivisie-rechten. KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en DELTA zouden een gezamenlijk bod hebben neergelegd waarbij de Eredivisie gegarandeerd jaarlijks 180 miljoen euro zou ontvangen voor de live-televisierechten. Of de clubs met een dergelijk bod wel tevreden zouden zijn is onbekend.

Tijdens de vergadering van 5 juni is ook de intentie om een besluit te nemen over de invoering van een NL League en de afdracht van Europese gelden. Op dit moment moeten clubs vijf procent van de Europese inkomsten afstaan aan andere clubs, maar er ligt een voorstel om dit te halveren. De bedragen worden namelijk door de UEFA vanaf 2025 flink opgeschroefd, dus clubs die Europees voetbal spelen staan dan ongeveer evenveel geld af aan andere teams.