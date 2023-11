Nog altijd puntloos Antwerp Europees uitgespeeld na nieuwe nederlaag

Dinsdag, 28 november 2023 om 20:37 • Lars Capiau • Laatste update: 20:54

Royal Antwerp is uitgespeeld in Europa. Door de nederlaag tegen Shakhtar Donetsk (1-0) kunnen Mark van Bommel en zijn manschappen Europese overwintering definitief vergeten. Marino Pusic is met zijn Shakhtar door de driepunter echter nog volop in de race om door te bekeren in de Champions League.

Van Bommel trad aan met drie Nederlanders in de basisopstelling. De jarige Owen Wijndal begon naast aanvoerder Toby Alderweireld links achterin bij Antwerp, terwijl Gyrano Kerk en Vincent Janssen onderdeel van de aanval vormden.

Na zeven minuten kreeg Janssen een serieuze mogelijkheid op de openingstreffer. Kerk liet de bal al dan niet bewust met een overstapje voor Janssen, maar hij kwam net tekort om de bal op doel te werken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na 12 minuten pakte Shakhtar de voorsprong. Uit een vrije trap van Oleksandr Zutkov knikte Mykola Matvienko al vallend de bal tegen de touwen: 1-0.

Pech voor Antwerp, dat de eerste helft niet de mindere partij was. Zo voorkwam Valeriy Bondar met goed ingrijpen dat Michel-Ange Balikwisha van dichtbij af kon ronden, terwijl ook een voorzet van Jelle Bataille gevaarlijk voorlangs vloog.

In het laatste kwart van de eerste helft nam Shakhtar de regie in handen. Het leverde een dot van een kans op. Newerton schoot van dichtbij op doelman Jean Butez, waarna Heorhiy Sudakov in de rebound over kopte.

In het tweede bedrijf kwam Shakhtar al snel dicht bij een verdubbeling van de marge. Irakli Azarovi schoot op verwoestende wijze, via doelman Butez, op de lat. Dichter bij de 2-0 kwamen de Oekraïners niet, maar ook Antwerp creëerde, op een late mogelijkheid voor Alderweireld na, geen kansen meer op een gelijkspel. Derhalve bleef 1-0 de eindstand van het Europese affiche.

Stand Groep H:

1. FC Barcelona 4-9 (+6)

2. FC Porto 4-9 (+6)

3. Shakhtar Donetsk 5-9 (0)

4. Royal Antwerp 5-0 (-12)