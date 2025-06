Noah Ohio keihard voor zichzelf na echec Jong Oranje: 'Hun spits maakt er twee, maar ik...'

Noah Ohio wist nog niet te scoren op het EK in Slowakije. Ook tegen Jong Denemarken (1-2) bleef een treffer van de aanvalsleider van Jong Oranje uit. ''Hun spits maakt er twee, maar ik had er vier moeten maken'', verzucht Ohio na afloop voor de camera van Ziggo Sport.

Ohio liet tegen Denemarken vier grote kansen onbenut. De missers staan symbool voor de aanvallende onmacht bij Jong Oranje, dat in totaal 28 kansen afdwong en tien keer op het doel van de Denen schoot op Slowaakse bodem.

''Het is moeilijk. Ik neem grote verantwoordelijkheid voor dit verlies. Ik ben een spits, ik krijg kansen en moet gewoon scoren'', trekt Ohio het boetekleed aan na de zeperd in de tweede groepswedstrijd.

''We kregen weer genoeg kansen en spelen hoe we willen spelen. We begonnen heel goed en kwamen op voorsprong, maar speelden zeker niet tegen een matige ploeg. Hun spits maakt er vanavond twee, maar ik had vier keer moeten scoren in deze wedstrijd'', verzucht de flink balende aanvaller van FC Utrecht.

''Nogmaals, ik neem grote verantwoordelijkheid. Voor de kwaliteiten die wij hebben is dit gewoon niet goed genoeg. Maar voor een groot deel is dit aan mij. Ik hoop dat die kansen er de volgende wedstrijd wél in gaan. Het is leuk om kansen te krijgen, maar uiteindelijk is het niks als ze er niet in gaan'', aldus de zelfkritische Ohio.

Ohio denkt dat hij ondanks het gebrek aan goals van waarde is voor Jong Oranje op het EK. ''Ik kom tot kansen, maar die bal wil er gewoon niet in. Die eerste twee kansen in de eerste helft kunnen nog mis, maar die derde en vierde grote kans moeten er gewoon in. Dat moet gewoon een goal zijn, geen excuses daarvoor.''

''Ik heb het vertrouwen van de coach gekregen door zijn eerste spits te zijn. Maar op deze manier betaal ik hem niet terug'', zo besluit Ohio, die voortijdig naar de kant werd gehaald door bondscoach Michael Reiziger en invaller Thom van Bergen ook weinig indruk zag maken.