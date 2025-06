Noah Ohio gaat in op constant terugkerende roep om Mexx Meerdink

Jong Oranje-spits Noah Ohio faalde tegen Jong Denemarken (1-2 nederlaag) in de afronding en trok na afloop het boetekleed aan. De roep om Mexx Meerdink klinkt ondertussen steeds luider, ook al werd de aanvaller van AZ door bondscoach Michael Reiziger gepasseerd voor het EK in Slowakije.

Ohio krijgt van Voetbal International de vraag of hij het lastig vindt om steeds weer over Meerdink te beginnen. ''Nee. Want we zitten in topsport. En hij heeft het heel goed gedaan. De enige manier hoe ik jullie stop om die naam op te brengen, is door te scoren.''

''Dat heb ik nog niet gedaan. Dus het doet niet echt zoveel met me'', aldus de spits van FC Utrecht, die nog niet scoorde op het jeugd-EK. ''Ik heb niets tegen Mexx, hij is een topgozer en een topspeler, dus als hij hier was, had ik het ook mooi gevonden. Als ik wil dat jullie stoppen met de trainer te vragen naar Mexx is als Noah gaat scoren.''

''Dus dat ligt gewoon bij mij, met die druk ga ik goed om, dat wil ik ook doen, ik wil goals maken om het team te helpen. Jullie mogen over Mexx praten hoeveel jullie willen'', laat Ohio zich niet het hoofd op hol brengen door alle verhalen rondom de AZ'er.

Ohio snapt heel goed dat de naam van Meerdink veelvuldig opduikt in de media en in praatprogramma's. ''Ja, hij heeft veel gescoord. En goals laten mensen praten. Dus ik vind het heel normaal. Ik snap het volledig.''

''Als een jongen het seizoen zo eindigt en er komt een eindtoernooi, dan gaan jullie natuurlijk over hem praten, dat is heel normaal'', aldus de aanvalsleider van Jong Oranje. die weet dat Jong Oranje woensdag moet winnen van Jong Oekraïne. ''Want als je verliest, ben je eruit. Geen tweede kansen. We geloven er allemaal nog in, maar we moeten het eerst laten zien op woensdag.''