Noah Ohio adviseert topclubs: 'Wat een topspeler! Haal hem'

Noah Ohio is zwaar onder de indruk van zijn ploeggenoot Luciano Valente bij Jong Oranje. De spits van FC Utrecht spreekt na het gelijkspel bij de openingswedstrijd van het EK Onder 21 tegen Finland (2-2) vol bewondering over de middenvelder van FC Groningen, die in de tweede helft als invaller het verschil maakte.

"Ik vind hem zo'n moderne middenvelder met lengte", zei Ohio tegenover ESPN. "Hij heeft een beetje die swagger waarmee hij speelt. Het ziet er mooi uit, alles wat hij doet en hoe hij loopt. Hij wil altijd de bal hebben. Hij is groot, heeft een mooie techniek… ik vind hem echt mooi."

Valente werd door bondscoach Michael Reiziger op de bank gezet, maar viel direct na rust in. De middenvelder van FC Groningen maakte het eerste doelpunt voor Nederland, dat bij rust met 2-0 achterstond tegen Finland.

Met zijn rake schot bracht hij de hoop terug bij Jong Oranje. "Als je hem op het middenveld van Italië zou zien, zou je zeggen: dat is echt een mooie voetballer", zegt Ohio, refererend aan de Italiaanse roots van Valente.

"Hij doet het ook echt goed. In de groep is het alsof hij er altijd al bij was. Hij voelt zich heel vrij. Hij wordt wel duurder voor al die clubs, ja. Ze moeten het gaan leggen."

Ohio onthult bovendien dat hij Valente eerder dit jaar al had aanbevolen bij FC Utrecht. "Na de wedstrijd met Jong Oranje tegen Roemenië (in maart, red.) heb ik intern gezegd: 'Je moet Valente halen.' Ik zei tegen Ron (Jans, red.): 'Dat is een topspeler.' Toen zeiden ze: ‘Misschien is-ie te duur.’ Ik denk dat nu ook."

Valente hielp Nederland met zijn invalbeurt aan een late ontsnapping. Jong Oranje begon dramatisch tegen Finland, maar trok de stand in de slotfase alsnog gelijk via invaller Ernest Poku. Door de 2-2 houdt Nederland uitzicht op een plek in de knock-outfase van het EK Onder 21. Zondag wacht de cruciale groepswedstrijd tegen Denemarken.