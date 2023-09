Noa Lang verrast met bericht op Instagram: ‘Dit wilden jullie toch?’

13 september 2023

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Noa Lang gaat vrijdagavond de track ‘Noano 7k op je feestje’ uitbrengen, zo laat de aanvaller van PSV weten via zijn Instagram-account. Een deel van het rapnummer lekte deze zomer al uit en werd een enorme hit op sociale media. Vooral op TikTok was de rap van Lang erg populair. Zo werd het uitgelekte deel van het lied duizenden keren gebruikt onder de video’s op het platform, met miljoenen weergaven tot gevolg.

Lang ging tijdens zijn presentatie bij PSV ook in op zijn eigen nummer. “Welk lied ik draai in de kleedkamer als ik de muziek mag bepalen? Mijn eigen liedje. Waarom niet? Zelfpromotie”, zei hij lachend. De aankondiging van Lang op zijn Instagram-account wordt met gejuich ontvangen door verschillende (ex-)Oranje-internationals. Justin Kluivert reageert: ‘Platina gaan’, terwijl Quilindschy Hartman zegt: ‘Hahahaha, jaja, daar is-ie hoor!’ Denzel Dumfries, Tijjani Reijnders en Ian Maatsen reageren met lach-emoji’s.