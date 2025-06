Noa Lang van PSV naar NapolI? 'Dit bedrag kan de buitenspeler gaan verdienen'

In de Italiaanse media wordt Noa Lang (26) steeds heviger gelinkt aan een transfer naar Napoli. De spraakmakende aanvaller van PSV staat nog tot medio 2028 onder contract in het Philips Stadion, maar de kans is klein dat hij die verbintenis gaat uitdienen.

Maandagavond reageerde clubwatcher Rik Elfrink via X op de geruchten vanuit Italië. “Dat is geen verrassing. Ze hebben zich eerder al tot hem gewend. PSV had tot recent nog geen bod binnen en daar zal dan ook nog wel over gesteggeld worden (betalingstermijnen, bedragen).”

Transferjournalist Nicolò Schira beweert dat de Italiaanse topclub al toenadering heeft gezocht met de entourage van Lang. Het is de bedoeling dat de veertienvoudig international van het Nederlands elftal een langdurig contract gaat ondertekenen.

Napoli wil Lang voor vijf seizoenen strikken. De Capellenaar kan een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro (exclusief bonussen) opstrijken in Stadio Diego Armando Maradona.

Voordat Lang zijn koffers kan pakken, moet Napoli tot een akkoord zien te komen met PSV. Transfermarkt taxeert de rechtspoot op 25 miljoen euro.

PSV haalde Lang in de zomer van 2023 voor 12,5 miljoen euro terug naar Nederland. Sindsdien kwam hij 63 keer in actie namens de regerend landskampioen.

Daarin was Lang goed voor 19 doelpunten en 14 assists. Met PSV won hij twee keer de landstitel en een Johan Cruijff Schaal.