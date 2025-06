Noa Lang staat op drempel van de uitgang: PSV wordt gebeld

Napoli heeft zich nog niet bij PSV gemeld voor Noa Lang, zo meldt Rik Elfrink dinsdag op X. De club heeft nog geen bod uitgebracht op de linksbuiten en er is zelfs nog geen telefonisch contact geweest. Toch zijn er ontwikkelingen, zo klinkt het.

Dinsdagochtend meldde de NOS plotseling dat PSV en Napoli een akkoord hadden bereikt over een transfersom van 25 miljoen euro. Dit nieuws werd echter kort daarna al ontkend door zowel Voetbal International als het Eindhovens Dagblad.

Dinsdagmiddag voegt Fabrizio Romano aan de berichtgeving toe dat er inderdaad geen akkoord is, maar dat Napoli woensdag of donderdag wel contact gaat zoeken met de directie in het Philips Stadion.

Lang zou volgens de transfermarktexpert wel degelijk op een shortlist staan, al heeft Napoli meerdere kandidaten aan de lijst toegevoegd. Met Dan Ndoye hebben de Napolitanen al een persoonlijk akkoord bereikt, terwijl ook Jadon Sancho een van de opties is.

Elfrink bevestigt in het Eindhovens Dagblad dat de kampioen van Italië zich inderdaad nog niet gemeld heeft. Wel schrijft de journalist dat er ‘het nodige speelt’ in het Zuid-Europese land.

Napoli zou namelijk aan de persoonlijke voorwaarden willen voldoen die Lang heeft doorgegeven via zijn zaakwaarnemer. Er zou een contract voor vier of vijf jaar klaarliggen en hij kan naar verluidt 2,5 miljoen euro bruto per jaar gaan verdienen.

PSV gaat akkoord met een transfersom van dertig miljoen euro. Als Napoli dat bedrag op tafel legt, ‘is Lang verkocht’. Wel belangrijk is dat er snel betaald moet worden en dat de bonussen niet te hoog worden ten opzichte van het vaste bedrag.