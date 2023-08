Noa Lang reageert heel stellig als Van Dongen grapt over Feyenoord

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 19:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:08

Peter Bosz is kritisch op PSV, ondanks de 2-0 overwinning op FC Utrecht in de eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De trainer vond zijn elftal met name in de eerste helft ondermaats spelen. De diverse wissels na rust zorgden er wel voor dat PSV beter ging spelen, zo erkent Bosz. Noa Lang verklapt na afloop dat Bosz halverwege inderdaad een kritisch geluid liet klinken in de kleedkamer. Hij is daarnaast heel duidelijk over een toekomstige terugkeer bij Feyenoord.

"Ik vond het niet goed", verklaart de ontevreden Bosz na afloop voor de camera van ESPN. "Ik heb me de eerste helft op de bank zelfs lopen ergeren. Dat heb ik niet vaak. Het tempo was veel te laag, niemand in beweging. Veel te veel stilstaan met de bal aan de voet, dan speel je geen compacte verdediging kapot. Dus dat heb ik in de rust ook gezegd. Ik vond het na rust nog niet goed, maar het laatste halfuur was een stuk beter", aldus de PSV-coach, die benadrukt dat zijn ploeg won dankzij de wissels en niet door de inbreng van de basisploeg.

Noa Lang in de Eredivisie: ? FC Twente ? Ajax ? PSV ? Feyenoord “Nee, gaat zeker niet gebeuren" — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2023

Bosz bracht vijf verse krachten het veld in: Ricardo Pepi, Guus Til, Tygo Land, Yorbe Vertessen en Ismail Sabari. Vooral de inbreng van laatstgenoemde kon de coach bekoren. "Als ik zie hoe Ismael invalt... Dankzij deze wissels hebben we uiteindelijk gewonnen, niet dankzij de jongens die gestart zijn. Daar ben ik van overtuigd." Nadat Lang kort voor rust de 1-0 had gemaakt, gooide de ingevallen Vertessen het duel met Utrecht een klein kwartier voor het einde in het slot.

Lang

De trefzekere Lang zag net als Bosz een tegenvallend PSV in de eerste helft. "Ik denk dat we bij vlagen heel slordig hebben gespeeld. Vooral voor rust veel te statisch en een te laag baltempo. Het moet beter, al zijn we op een of twee kansen na niet in de problemen geweest en hadden we zelf vier, vijf keer kunnen scoren. Het moet veel beter, met mij en het hele team. Maar we hebben drie punten, dat is eigenlijk het enige dat telt. En het zal vanzelf beter gaan", kijkt de vleugelaanvaller optimistisch naar de toekomst.

Dat Bosz niet tevreden was over het vertoonde spel van PSV, kan Lang alleen maar beamen. "Hij was boos in de rust, kan ik je vertellen. Hij was echt boos", verklapt de doelpuntenmaker met een kleine glimlach op zijn mond. "We speelden veel te statisch, het tempo lag veel te laag." Dat Lang een ijszak tegen zijn been hield na zijn wissel, is volgens de aanvaller geen reden tot zorg. "Het was al afgesproken dat ik ongeveer zestig minuten zou spelen. Ik heb een beetje last van mijn hamstring, van de vorige wedstrijd (tegen Sturm Graz, red.). Ik had een knietje gekregen, maar ik denk dat het dinsdag (weer tegen Sturm Graz, red.) weer beter gaat."

Feyenoord geen optie

Milan van Dongen oppert tot slot dat Lang in de Eredivisie heeft weten te scoren voor Ajax, FC Twente en PSV. "Eigenlijk ooit nog Feyenoord eraan toevoegen, dan heb je ze allemaal gehad", zegt de verslaggever met een kwinkslag. "Nee, dat gaat zeker niet gebeuren", countert Lang direct. "Dat gaat zeker niet gebeuren." De PSV'er speelde overigens wel acht jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord, al bleef een definitieve doorbraak uit. Dat Lang zo stellig is, zorgt voor verbazing bij Kenneth Perez. "Dat is wel opvallend, dat hij zegt dat dat nooit gaat gebeuren. Hij heeft daar toch zijn opleiding genoten."