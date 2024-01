Noa Lang provoceert Feyenoorders op Instagram; supporters reageren massaal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die middels een bericht op Instagram de supporters van Feyenoord provoceert.

PSV verloor woensdagavond in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker met 1-0 van Feyenoord in De Kuip. Via Instagram Stories deed de aanvaller al zijn beklag over de VAR. De aanvaller van PSV besloot vervolgens ook de fans van Feyenoord te provoceren met een post op Instagram.

Lang plaatste een foto waarop hij tien vingers opsteekt in De Kuip. ‘+10 Eindhoven’ schrijft de Oranje-international bij zijn bericht, waarmee hij refereert aan het verschil op de ranglijst tussen Feyenoord en PSV.

Inmiddels is er al meer dan twaalfhonderd keer gereageerd op het Instagram-bericht van Lang. Vooral Feyenoorders kunnen het niet laten om een reactie achter te laten. "Noa, hoe moet je nou drinken op je feestje als er geen beker is?”, reageert iemand. En een ander: “Ben je al uit de broekzak van Geertruida gekropen?”

“Je hebt dit seizoen al meer minuten over Feyenoord geluld in podcasts en interviews dan dat je minuten op het veld hebt gestaan, kleine man”, luidt een volgende reactie.”

Lang was eerder al niet te spreken over de arbitrage tijdens het verloren bekerduel. Mats Wieffer, die al geel op zak had, haalde Noa Lang in het zestienmetergebied onderuit zónder de bal te raken, maar het ontging arbiter Dennis Higler volledig. Het appel voor een strafschop werd resoluut weggewuifd door videoscheidsrechter Clay Ruperti. De VAR riep Higler niet eens naar het scherm.

Noa Lang reageert zeer verongelijkt op het moment en plaatst binnen zes minuten na afloop al een Instagram Story waarop hij in duel met Wieffer verschijnt. “Schandalig, ‘VAR’”, schreef de aanvaller van PSV onder de foto. Ook Sergiño Dest maakte zijn onvrede kenbaar. "Altijd hetzelfde liedje", aldus de vleugelverdediger.

