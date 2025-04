Noa Lang haalt woede van PSV-fans op de hals met een foto op Instagram met een Ajax-shirt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social (wederom) aandacht voor Noa Lang, die (wederom) fans van PSV boos heeft gemaakt met een post op Instagram.

Ajax had afgelopen zondag niet al te veel moeite met PSV. Na een half uur spelen zette Davy Klaassen de 0-1 op het scorebord, waarna Bertrand Traoré in de tweede helft de 0-2 maakte. Na de overwinning van de Amsterdammers, staan zij nu negen punten voor op achtervolger PSV.

Noa Lang plaatste dinsdagmiddag een foto in zijn Instagram verhaal waarop te zien is dat hij na de wedstrijd met het shirt van Ajax-spits Brian Brobbey over de schouder loopt. Fans van PSV nemen hem dat niet in dank af.





“Foto met een Ajax-shirt over je schouders op Insta zetten 2 dagen nadat je definitief de titel hebt verspeeld notabene tegen hen, had hem gwn aan Napoli verkocht in de winter, onruststoker dat hij is”, plaatste een gebruiker op X. Onder het bericht van de woedende fan wordt de actie van Lang door meer supporters veroordeeld. Lang heeft de post inmiddels offline gehaald.



De 25-jarige buitenspeler kwam zondag in de topper tegen Ajax negentig minuten in actie voor zijn club. Wesley Sneijder sprak bij Rondo nog lovende woorden over zijn optreden. "Hij wilde de bal tenminste. Hij speelde met veel bravoure, ook al lukte lang niet alles."