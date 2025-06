Noa Lang oog in oog met Ajax-legende bij het Nederlands elftal: 'Je bent toch niet boos op mij?'

Een mooi moment deze week op het trainingsveld van het Nederlands elftal. Sjaak Swart, die net als andere oud-internationals op bezoek was bij Oranje, omhelsde Noa Lang langs de rand van het veld. De PSV’er vraagt grappend aan de Ajax-legende of hij niet boos op hem is, waarschijnlijk vanwege de recente landstitel van de Eindhovenaren. “Ik hou van je”, zegt Swart tegen Lang.