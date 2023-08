‘Noa Lang noemt mij steeds Frenkie de Jong, haha’

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 18:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:56

Tygo Land heeft zaterdag zijn officiële debuut voor PSV gemaakt. De zeventienjarige middenvelder, die een jaar geleden voor ongeveer een half miljoen euro werd weggehaald bij sc Heerenveen, viel tegen FC Utrecht in de laatste minuut in voor Joey Veerman. Land wordt nu al volop vergeleken met Frenkie de Jong, zo bevestigt hij voor de camera bij ESPN. "Vooral de spelers van PSV 1 noemen me zo", lacht Land.

De jongeling heeft genoten van zijn eerste minuten in het Philips Stadion. "Top om mijn debuut te maken. Ook nog voor het eerste. Ik moet mijn debuut bij Jong PSV ook nog maken. Het lijkt me dat ik daar eerst nog in ga spelen. Even ervaring opdoen, en dan kijken wanneer ik terug kan keren." Milan van Dongen houdt Land voor dat alleen 'de echt groten' eerst in het eerste spelen, voordat ze bij Jong terechtkomen. "Daar ga ik verder geen uitspraken over doen. Ik ben blij dat het vandaag zo heeft mogen lopen."

Van Dongen wil het met Land hebben over de vergelijking met De Jong. "Je loopt een beetje als Frenkie", zegt de verslaggever. "Een beetje hetzelfde kapsel, een nette jongen met keurige antwoorden, ik zie de vergelijking wel." Dat is voor Land niets nieuws. "Ik hoor dat regelmatig, vooral van de jongens bij 1. Noa (Lang, red.) zegt dat bijvoorbeeld en Anwar El Ghazi ook. Ik heb daar verder niet veel aan, maar het is leuk dat ze het zeggen", glimlacht Land.

Land snapt de vergelijking. "Ik ben een voetballende middenvelder, eigenlijk wel een type-Frenkie de Jong. Ik wil veel aan de bal zijn, veel dribbelen, veel passen. Ik ben vooral een verbindingsspeler tussen de aanval en de verdediging. Veel aan de bal zijn vind ik het leukste wat er is. Nu heb ik zelf de vergelijking gemaakt, maar het is wel zo."