Noa Lang maakt schitterend eerste Eredivisie-doelpunt voor PSV

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 17:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:43

Noa Lang heeft bij zijn Eredivisie-debuut voor PSV meteen een doelpunt gemaakt. De linkerspits loodste de Eindhovenaren in de eerste wedstrijd van het seizoen, tegen FC Utrecht, op slag van rust naar een voorsprong. Lang dribbelde van links dreigend naar binnen, kapte naar zijn linkerbeen en knalde de bal vol in de korte kruising, onhoudbaar voor doelman Vasilios Barkas: 1-0 ruststand.

Lang komt uit de jeugd van Ajax en zijn komst naar PSV lag deze zomer gevoelig. De aanvaller werd zeker niet door iedereen met open armen onthaald, zo liet Lang vrijdag nog zien via zijn Instagram Stories. Lang kreeg een persoonlijke brief van een ontevreden 'fan' van PSV. De persoon in kwestie vraagt zich op cynische wijze af of Lang wielrenner Mathieu van der Poel kent. "Wat een wielrenner is dat hè. Wat een karakter. Dat heb jij niet hè, karakter. Van der Poel is een nette jongen. Net haar, mooi gebit, geen tattoos in zijn nek en geen grote bek zoals jij. Neem een voorbeeld aan hem."

WAT. EEN. GOAL. ?? Noa Lang met een verwoestende uithaal in de korte hoek: 1-0 voor PSV.#psvutr — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2023

Daarmee hield het nog niet op voor Lang. "Ben je al wakker Noa of lig je nog op je bed te stinken?", valt verder te lezen in de 'brief'. "Ik schaam me diep dat jij bij mijn club speelt. Maar het is maar een paar maandjes. Dan krijg je ruzie en zet Bosz je uit de selectie, want jij hebt niet wat Van der Poel heeft: karakter en ballen. Sukkel." Lang deelt deelde brief op Instagram met de tekst: 'Jij ook veel succes dit seizoen, Samen naar #25", begeleid door een hartje en een kampioensbeker.

De brief die Noa Lang ontving en publiceerde op Instagram Stories.