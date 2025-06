Noa Lang maakt fans van buitenlandse club gek door slechts een paar woorden

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die open lijkt te staan voor een transfer naar Olympique Marseille.

Op X gaat een video rond van de 25-jarige PSV’er, waarin hij een interactie heeft met een fan van de Fransen. “Allez L’OM”, aldus Lang tegen de supporter, die zegt dat hij naar Marseille moet komen. Woensdagochtend werd bekend dat die club serieus werk maakt van de komst van de buitenspeler.

Volgens L’Équipe hanteert PSV een vraagprijs van twintig miljoen euro voor Lang, die in Eindhoven nog drie seizoenen vastligt. Het Eindhovens Dagblad wist recent nog te melden dat PSV inzet op een bedrag van 30 miljoen euro voor Lang. Het is in ieder geval duidelijk dat de buitenspeler voor een transfer naar het buitenland gaat en dat PSV meewerkt aan zijn wens.